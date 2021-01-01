पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Chandigarh
  • It Will Be Sunny Now, Mild Heat In The Day, Then The Temperature Will Fall In The Morning And Evening.

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

चंडीगढ़ मौसम अपडेट:अभी खिलेगी धूप, दिन में मौसम में हल्की गर्माहट तो सुबह शाम गिरेगा तापमान

चंडीगढ़एक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
गुरुवार को आसमान साफ रहेगा लेकिन कोहरा मॉडरेट से डेंस रहेगा। वहीं अधिकतम तापमान 18 तो न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। - Dainik Bhaskar
गुरुवार को आसमान साफ रहेगा लेकिन कोहरा मॉडरेट से डेंस रहेगा। वहीं अधिकतम तापमान 18 तो न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है।
  • मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य था
  • रात का तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 01 डिग्री कम था

आज चंडीगढ़ में आसमान साफ है और सुबह ही धूप खिल गई है। अभी अगले दो से तीन दिन तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते आने वाले दिनों में जब पहाड़ों पर और बर्फबारी होगी तो चंडीगढ़ और आसपास के मैदानी इलाकों में भी नमी महसूस की जा सकती है और ठंड भी ठिठुरन वाली हो सकती है। लेकिन, फिलहाल धूप खिलने के कारण लोग दिन में गर्माहट महसूस करेंगे। जबकि, सुबह शाम ठंडा रहेगा।

मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य था। वहीं, रात का तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 01 डिग्री कम था।आज सुबह ही धूप निकल गई है। आसमान साफ रहेगा लेकिन कोहरा रह सकता है।दिन का अधिकतम तापमान 19 तो न्यूनतम 7 दर्ज किया जा सकता है।

आगे ऐसा रहेगा मौसम

गुरुवार को आसमान साफ रहेगा लेकिन कोहरा मॉडरेट से डेंस रहेगा। वहीं अधिकतम तापमान 18 तो न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। वहीं शुक्रवार को भी आसमान साफ रहेगा पर कोहरा मॉडरेट से डेंस रह सकता है। इस बीच अधिकतम तापमान 19 तो न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंफाइजर ने कहा- कोविड-19 के नए वैरिएंट्स को काबू करने पर रिसर्च जारी, व्हाइट हाउस में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन - विदेश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser