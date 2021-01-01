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हाईकोट में फिजिकल हियरिंग:वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के साथ सीमित फिजिकल हियरिंग होगी, कोरोनाकाल से बंद थी फिजिकल हियरिंग

चंडीगढ़28 मिनट पहले
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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोट चंडीगढ़। - Dainik Bhaskar
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोट चंडीगढ़।
  • पहले चरण में उन क्रिमिनल मामलों की सुनवाई होगी जो पहले से ही फाइनल हियरिंग के लिए एडमिट किये जा चुके हैं और जिनके अपराधी कस्टडी में हैं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जल्द फिजिकल हियरिंग शुरू होगी। चीफ जस्टिस ने इसे लेकर एक आर्डर जारी कर दिया है। आर्डर के मुताबिक मामलों की सुनवाई के लिए चल रहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के अलावा अब सीमित फिजिकल हियरिंग शुरू होगी। पहले चरण में उन क्रिमिनल मामलों की सुनवाई होगी जो पहले से ही फाइनल हियरिंग के लिए एडमिट किये जा चुके हैं और जिनके अपराधी कस्टडी में हैं। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर इनकी लिस्ट डिसप्ले की जाएगी।

जिन मामलों की लिस्ट डिसप्ले होगी उनमें से जो पार्टी फिजिकल हियरिंग चाहती है, उसे दूसरी पार्टी के काउंसेल्स की सहमति के बाद एक हफ्ते के अंदर DRR ब्रांच में एक एप्लिकेशन मूव करनी होगी। इस एप्लिकेशन में केस से जुड़ी हर डिटेल जैसे केस नम्बर, पार्टी का नाम, रेस्पोंडेंट की जानकारी, कॉन्टेक्ट डिटेल्स आदि होनी चाहिए। जिस एप्लिकेशन में पर्याप्त उक्त जानकारी होगी, दफ्तर उस केस को प्रोसेसिंग के बाद फाइनल हियरिंग के लिए कॉज-लिस्ट में डिस्प्ले करेगा।ज़रूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद SOP जारी किए जाएंगे।

कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन के बाद मार्च से ही चंडीगढ़ के सभी कोर्ट्स में फिजिकल हियरिंग बन्द थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मामलों की सुनवाई हो रही थी। इसी महीने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स चंडीगढ़ में फिजिकल हियरिंग शुरू हुई है और अब जल्द ही हाईकोर्ट में भी मामलों की फिजिकल हियरिंग शुरू हो जाएगी।

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