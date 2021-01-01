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  • More Than 2 Lakh 20 Thousand Tests So Far For Investigation Of Corona Infection In Chandigarh, 36 New Cases In 24 Hours

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संक्रमण से बचाव:चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमण की जांच को लेकर अभी तक 2 लाख 20 हजार से ज्यादा टेस्ट,24 घंटों में आए 36 नए मामले

चंडीगढ़20 मिनट पहले
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शहर में कोरोना संक्रमण के दो लाख से ज्यादा फ्री टेस्ट किए गए। डेमो फोटो - Dainik Bhaskar
शहर में कोरोना संक्रमण के दो लाख से ज्यादा फ्री टेस्ट किए गए। डेमो फोटो
  • प्रशासन की ओर से लॉकडाउन के समय लगाई कई पाबंंदियां हटा दी गई है
  • शहर में इस समय कोरोना संक्रमण के 186 एक्टिव मरीज

शहर में कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से रोजाना विभिन्न स्थानों पर संदिग्ध मरीजों के टेस्ट फ्री में किए जा रहे है। शहर में पिछले 24 घंटों के दौरान 1276 मरीजों की स्वास्थ्य विभाग की टीमों की ओर से जांच की गई जिसमें से 36 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए है।

दो लाख से ज्यादा टेस्ट

शहर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज तक 2 लाख 20 हजार 301 संदिग्ध मरीजों की जांच की गई। जिसमें से एक लाख 98 हजार 343 मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आई और 21 हजार 15 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके साथ ही शहर के विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत 31 पॉजिटिव मरीज ठीक होकर अपने-अपने घरों को चले गए। करीब एक हफ्ते के बाद कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई।

एक्टिव मरीजाें की संख्या

शहर में अब 186 एक्टिव मरीजों का इलाज किया जा रहा हैं। शहर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 21015 हो गई है। इनमें से 20493 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। बुधवार को कोरोना से एक मरीज की मौत होने के बाद कुल मौत का आंकड़ा 336 हो गया है।

पाबंदियां हटाई गई

प्रशासन की ओर से शहर में कोरोना संक्रमण के बाद लॉकडाउन के समय लगाई गई कई पाबंदी को हटा दिया गया है। जिसके बाद से अब शहर में अपनी मंडी, स्विमिंग पूल को शुरू कर दिया गया है। शहर में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी कमी आ गई है। प्रशासन ने अपने किसी भी कार्यक्रम के दौरान जमा होने वाले लोगों की पाबंदी को हटा दिया है। इसके बावजूद लोगों को संक्रमण से बचने के लिए मास्क व जरूरी एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है।

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