पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

किरण खेर अस्पताल में भर्ती:अपने घर में बेड से गिरीं सांसद किरण , हाथ में आया फ्रैक्चर, सर्जरी

चंडीगढ़एक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो

चंडीगढ़ से भाजपा सांसद किरण खेर अपने घर में गिर गईं। इससे उनके हाथ में फ्रेक्चर आ गया। वीरवार को सुबह उन्हें इलाज के लिए जीएमसीएच-32 में लाया गया।

यहां पर उनका दोपहर एक बजे के आसपास जीएमसीएच-32 के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के एचओडी सुधीर गर्ग ने ऑपरेशन किया।

ऑपरेशन के बाद उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सांसद जीएमसीएच-32 की सातवीं मंजिला बी ब्लॉक में वीआईपी रूम में एडमिट हैं।

किरण खेर बुधवार देर रात करीब 11 बजे बेड से उठते समय गिर गई थीं। इससे उनके हाथ में फ्रेक्चर आ गया। इसके बाद डॉक्टर को घर बुलाया गया, लेकिन स्थिति ज्यादा गंभीर होने के चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया।

वहीं, सांसद के साथ आए एक युवा अटेंडेंट की हॉस्पिटल के नर्सिंग ऑफिसर के साथ किसी बात को लेकर बहस हाे गई। बात धक्का-मुक्की तक पहुंच गई। मौके पर मौजूद एक नर्सिंग ऑफिस ने बीच-बचाव किया। मामले में एमएस को शिकायत लिख दी गई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें