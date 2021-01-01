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स्कॉलरशिप चाहिए तो लगानी होगी क्लास:पेक में एमटेक ऑफलाइन क्लासेस शुरू, पहले दिन करीब 70% अटेंडेंस

चंडीगढ़कुछ ही क्षण पहले
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  • अटेंडेंस कंपलसरी नहीं लेकिन इसके बिना स्कॉलरशिप भी नहीं, करीब दो सौ स्टूडेंट्स ठहरे हॉस्टलों में
  • चंडीगढ़ से आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या भी बढ़ी

सुबह लगभग 11:00 बजे लेक्चर रूम 6 में डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉ. संजीव कुमार एमटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को मटिरियल के बारे में पढ़ा रहे हैं। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी (पेक) में स्टूडेंट्स की कंप्लसरी ऑफलाइन क्लासेस बुधवार से शुरू हो गई हैं और पहली बार यह कैंपस आए हैं। मैटीरियल की वर्किंग को लेकर डिस्कशन जारी है।

स्टूडेंट्स इस बात के लिए खुश हैं कि पहली बार कैंपस आए हैं और पढ़ाई हो पा रही है जबकि टीचर इस वजह से खुश हैं कि इंटरएक्टिव टीचिंग हो पा रही है । जिस तरह लेक्चर के दौरान वह सवाल पूछ रहे हैं ऐसे सवाल तो उन्होंने ऑनलाइन क्लास में पूछे ही नहीं । उनको लगता है कि ऑफलाइन क्लासेज ही बेहतर हैं ।

क्योंकि इन क्लासेस में इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं और स्टूडेंट की संख्या कम इसलिए दूरी को मेंटेन करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है । स्टूडेंट्स और टीचर्स ने मास्क लगाए हैं हालांकि बात करने के लिए या सवाल करने के लिए वह इसे थोड़ा सा नीचे खिसका लेते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से थोड़ा आगे बढ़े तो फिजिक्स की लैब में तीन रिसर्च स्कॉलर्स अपने अपने गांव में जुटे हैं ।

सिरसा से आए कामिल और कश्मीर से आए आदिल के अलावा चंडीगढ़ की बिंदु भी हैं। यह सभी फर्स्ट ईयर के पीएचडी कैंडिडेट हैं और लॉकडाउन के बाद दिसंबर से आ रहे हैं । लैब में अपने जूनियर्स को देखकर उनको भी तसल्ली है । क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा नहीं है इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कोई बड़ा इशू भी अभी नहीं है ।

सिविल इंजीनियरिंग के कॉरिडोर में बीटेक के कुछ स्टूडेंट्स है जिनकी इंटर्नशिप मोहाली में चल रही है। यह मार्केट से हॉस्टल की ओर जा रहे हैं । इस तरह धीरे-धीरे कैंपस में रौनक लौटने लगी है। मार्केट में भी आम दिनों के मुकाबले स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है । एक टीचर बताते हैं कि लोकल स्टूडेंट्स भी आजकल कैंपस में साथियों से मिलने या किसी न किसी काम से चले आते हैं इसलिए फिर से स्टूडेंट्स दिखने लगे हैं

स्कॉलरशिप चाहिए तो लगानी होगी क्लास
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (यूजीसी) और यूटी प्रशासन ने आदेश के दौरान लिखा है कि अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होगी। लेकिन पेक ने कंपलसरी अटेंडेंस कर दी थी जिसका विरोध हुआ और कुछ एक स्टूडेंट्स ने यूटी के अधिकारियों को भी संपर्क किया । कॉलेज ने स्पष्ट कर दिया है कि अटेंडेंस नहीं लगाने पर भी स्टूडेंट्स को पेपर देने का मौका दिया जाएगा।

पीएचडी स्टूडेंट्स भी दिसंबर से बुला लिए गए थे। इंस्टीट्यूट में पहले दिन एमटेक के करीब 70 फीसदी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ने क्लास लगाई। फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स पहले से ही आ रहे हैं और पीएचडी के स्टूडेंट्स भी दिसंबर से बुला लिए गए थे।

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