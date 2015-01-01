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आयोजन:श्री गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर निकाला नगर कीर्तन

चंडीगढ़एक घंटा पहले
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यूं तो सारा सिख इतिहास कुर्बानियों से भरा है लेकिन 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की शहीदी की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। उन्होंने दूसरों का धर्म बचाने के लिए अपने शीश की कुर्बानी दी थी। उनके इस शहीदी गुरु पर्व को समर्पित विशाल नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहब सेक्टर-22 से निकाला गया।

नगर कीर्तन में गुरु बॉबी सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूलए पब्लिक स्कूल सेक्टर.35 और गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल सेक्टर.40 के स्टूडेंट और टीचर ने बैंड बाजे की स्तुति दी। नगर कीर्तन सेक्टर-22 के गुरुद्वारा सािहब से शुरू होकर सेक्टर-17, 18, 8, 7, 19, 27, 30, 20, 21, 22, 23, 24, 36 से होता हुआ सेक्टर-37 के गुरुद्वारा साहिब में पूरा हुआ। चंडीगढ़ गुरुद्वारा स्थापन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुरजोत साहनी ने बताया कि नगर कीर्तन के मौके पर किसानों की जीत की अरदास की गई।

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