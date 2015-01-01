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श्री गुरु नानक देव प्रकाश उत्सव:28 नवंबर को कोविड के नियमों के साथ निकलेगा नगर कीर्तन, प्रशासन ने दी अनुमति

चंडीगढ़27 मिनट पहले
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फ़ाइल फोटो।

श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष पर चंडीगढ़ गुरुद्वारा प्रबंधक संगठन द्वारा इस बार नगर कीर्तन कोविड के नियमों के साथ 28 नवंबर को निकाला जाएगा । प्रशासन द्वारा नगर कीर्तन के लिए अनुमति दे दी गई है।

स्कूल के स्टूडेंट नहीं लेंगे हिस्सा:

गुरुद्वारा साहिब सेक्टर 19 के प्रेसिडेंट तेजिंदर पाल सिंह ने बताया कि इस बार नगर कीर्तन में स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे उन्होंने बताया कि इससे पहले नगर कीर्तन में 7 स्कूलों के लगभग 4000 बच्चे हिस्सा लेते थे। उन्होंने बताया कि नगर कीर्तन के लिए भले ही डीसी से परमिशन मिल गई हो के बावजूद मास्क सोशल डिस्टेंस को पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा।गुरद्वारा समूह संगठन के मेंबर व आसतपन गुरुद्वारा समूह संगठन के जनरल गुरजोोत साहनी ने बताया कि नगर कीर्तन में संगत कोविड के नियमों को फॉलो कर रही है इसको चेक करने के लिए 30 से 35 सेवादारों की स्पेशल ड्यूटी लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही रोजाना लोगों को अवैध किया जाएगा कि नगर कीर्तन में शामिल होने के लिए नियमों को जरूर फॉलो करें।

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