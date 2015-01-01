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नेकी की दीवार:से-8 कम्युनिटी सेंटर में बनी नेकी की दीवार, आज मेयर राजबाला मलिक करेंगी उद‌्घाटन

चंडीगढ़एक घंटा पहले
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सेक्टर-8 में तैयार नेकी की दीवार

नगर निगम ने सेक्टर-8 के कम्युनिटी सेंटर में पहली नेकी की दीवार बना दी। इसमें अलग-अलग सामान छांटकर रखे जाने के कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। इनमें जूते, कपड़े ठंडे/गर्म, कंबल, चादर और बुक्स को अलग-अलग बने कंपार्टमेंट में रखे जा सकेंगे। वहां से जरूरतमंद अपने हिसाब से सामान लेकर यूज कर सकेंगे। निगम की ओर से गरीबों में वितरित किया जाएगा। निगम की पहली बनी नेकी की दीवार का शुक्रवार को मेयर राजबाला मलिक द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा शहर में निगम द्वारा तीन और नेकी की दीवार बनाई जानी हैं।

नगर निगम अब सेक्टर 19, 49 और मनीमाजरा के कम्युनिटी सेंटर में नेकी की दीवार बनाएगा। नेकी की दीवार एक पोस्टर लगाकर और टेबल रखकर नहीं होगी। जिस तरह से शहर में बनाई हुई हैं। निगम की ओर से एक सैंपल के तैार पर सेक्टर 8 के कम्युनिटी सेंटर में 6x12 फुट के दो ब्लॉक बनाए गए हैं। दोनों ब्लॉक में कंपार्टमेंट बनाए गए हैं।

इन्हें 6 फुट ऊंचा और 12 फुट लंबाई में बनाया गया है। बरसात का पानी नेकी की दीवार के कंपार्टमेंट में रखे सामान काे खराब न करे। इसलिए छत पर फाइबर शीट लगाई गई है। अभी तक स्कूलों, कॉलेज में नेकी की दीवार बनी हुई हैं, उनमें सामान अलग से रखने के लिए कंपार्टमेंट नहीं बने हैं। लोग आते हैं इकट्‌ठा सामान एक जगह डंप करके चले जाते हैं, बाद में उसकी छंटनी करके अलग अलग किया जाता है।

इन सभी जगहों पर बनी नेकी की दीवार पर रखा सामान बरसात में खराब हो जाता है। क्योंकि बरसात से बचाव की किसी भी जगह व्यवस्था नहीं की गई है।क्योंकि स्कूल और कॉलेजों में बनी बाहरी दीवार पर पोस्टर लगाकर टेबल रखकर नेकी की दीवार का नाम दिया गया है। निगम ने एक गाड़ी स्वच्छ सवारी के तौर पर शहर में चलाई हुई है, इस गाड़ी ने हर वार्ड में राउंड अप किया है। इसमें लोगों ने पुराने कपड़े, जूते और बुक्स डाली हैं।इस गाड़ी के जरिए निगम को काफी कपड़े , जूते और बुक्स मिले हैं। निगम ने इनकी धुलाई करवा दी है, अब इस सामान को नेकी की दीवारों पर रखा जाएगा।

ताकि जरूरत मंद वहां से इसे ले सकें। जॉइंट कमिश्नर सौरभ अरोड़ा का कहना है कि अभी निगम ने सेक्टर 8 के कम्युनिटी सेंटर में ही नेकी की दीवार बनाई गई है। इसका मेयर द्वारा शुक्रवार को उद्घाटन करवाया जाएगा। इसके बाद इस नेकी की दीवार में निगम द्वारा सामान रखा जाएगा।निगम की ओर से शहर में चलाई गई स्वच्छ स्वारी में लोगों द्वारा पुराने कपड़े, बुक्स और जूते दिए गए थे। कपड़ों को निगम की ओर से धुलवाया गया है।

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