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मौसम परिवर्तन:रातें हुईं ठंडी, 22 और 23 को फिर बादल छाने के आसार

चंडीगढ़12 घंटे पहले
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पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद मैदानों में मौसम बदल गया है। दिन में ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, धूप सुहाने लगी हैं। रात का तापमान भी 10 डिग्री से नीचे आ गया है। तो दिन का तापमान भी 20 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 22 और 23 नवंबर को एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है। इसके चलते दो दिन बादल छा सकते हैं।

हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। इस बीच शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री दर्ज किया गया। जो सामान्य से तीन डिग्री कम रहा। वहीं वीरवार रात का न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री दर्ज किया गया। शुक्रवार को हवा में नमी की मात्रा 92 फीसदी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को मौसम साफ रहेगा।

आगे कैसा रहेगा मौसम...

  • मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को आसमान साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री रह सकता है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रह सकता है।
  • रविवार को बादल छा सकते हैं। बारिश हो सकती है। दिन का अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रह सकता है।
  • सोमवार को बादल छाने की संभावना है। बौछारें पड़ सकती हैं। दिन का अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रह सकता है।
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