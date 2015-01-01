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कोरोना:दो दिन से नहीं हुई किसी की मौत, 62 नए संक्रमित मिले; 105 मरीज महामारी को मात देकर लौटे घर

चंडीगढ़एक घंटा पहले
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चंडीगढ़| कोरोना को लेकर अच्छी खबर है। दो दिन से शहर में कोई मौत नहीं हुई है। साथ ही संक्रमित मरीज भी कम आ रहे हैं। इसके बावजूद सावधानी जरूरी है। शहर में वीरवार को 62 मिले। इसके साथ ही संक्रमित की संख्या 18905 हो गई है। एक्टिव मरीज घटकर 584 रह गए हैं। वीरवार को 105 मरीज कोरोना को मात देकर घर गए। अब तक 18017 लोग ठीक हो चुके हैं।

जबकि 304 मौतें हो चुकी हैं। वीरवार को 135 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। वीरवार को मनीमाजरा से सबसे अधिक 10 केस आए। सेक्टर-23, सेक्टर-35 और धनास से चार-चार मरीज संक्रमित पाए गए। इसके अलावा सेक्टर-21, सेक्टर-22 और 24 और सेक्टर-44 से तीन-तीन मरीज पॉजिटिव पाए गए।

ये हैं नए कंटेनमेंट जोन...

सेक्टर-7 में मकान नंबर-229 से 231 तक, सेक्टर-15 में मकान नंबर 2047 से 2049 तक] सेक्टर-20 में मकान नंबर 339 से 344 तक, सेक्टर-23 में मकान नंबर-87 और 88, सेक्टर-26 में मकान नंबर-157 से 160 तक, सेक्टर-35ए में मकान नंबर 203 से 205, सेक्टर-46 में मकान नंबर-3112 से 3115 तक, सेक्टर-63 में मकान नंबर-2273 से 2276 तक, डड्‌डूमाजरा काॅलोेनी में मकान नंबर-154 से 158 तक नए कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं।

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