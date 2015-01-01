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एजुकेशन:पीयू से एफिलिएटिड कॉलेज खुलने के कोई आदेश नहीं

चंडीगढ़4 घंटे पहले
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पंजाब के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी 16 नवंबर से खुल जाएंगे। सरकार ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं हालांकि लगभग 170 कॉलेजों को लेकर फैसला पीयू प्रशासन को करना है। पीयू से एफिलिएटिड कॉलेज पंजाब सर्कल के हैं और यूनिवर्सिटी अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल कोई आदेश नहीं मिला है।

वे यूजीसी के निर्देश का इंतजार करेंगे। यह पहली बार नहीं है जब पीयू ने पंजाब के निर्देश को मानने से इनकार किया है। इससे पहले एग्जामिनेशन के मसले पर भी इसी तरह का विवाद खड़ा हुआ था। सरकारी आदेश के अनुसार पीएचडी और पीजी स्टूडेंट्स के लिए फैसला तो पहले ही किया जा चुका है और अब फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी व कॉलेज खोले जाने हैं। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के कॉलेजों में पंजाब और चंडीगढ़ के कॉलेजों में चंडीगढ़ प्रशासन के निर्णय अनुसार फैसला किए जाने पर सहमति बनी है।

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