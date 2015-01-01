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2000 का चालान की तैयारी:अब चंडीगढ़ में भी मास्क न पहनने पर 2000 का जुर्माना वसूलने की तैयारी

चंडीगढ़8 मिनट पहले
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चालान
  • मास्क पहनकर खुद को कोरोना से बचाएं या जेब ढीली करने के लिए तैयार रहें...
  • मार्केट में लोग बिना मास्क लगाए घूमते हैं

हेल्थ डिपार्टमेंट लाेगों को कह-कहकर थक चुका है कि मास्क जरूर पहनें। लेकिन लोग मनमर्जी कर रहे हैं। इसके नतीजे भी दिख रहे हैं। अब रोज कोरोना के मरीज दोगुने मिल रहे हैं। इसीलिए चंडीगढ़ प्रशासन मास्क न पहनने वाले लोगों पर मोटा जुर्माना लगाने की तैयारी में है।

दिल्ली की तर्ज पर चंडीगढ़ में भी मास्क न पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना करने की तैयारी है। शहर की प्रमुख मार्केट्स व सार्वजनिक जगहों पर ज्यादातर लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, इसलिए प्रशासन जुर्माने को चार गुना करने की तैयारी में है। अभी चंडीगढ़ में 500 रुपए का जुर्माना है।

प्रशासन के अधिकारियों की मीटिंग में इस पर चर्चा हो चुकी है। अगले हफ्ते इस पर प्रशासन फैसला कर सकता है। इसके लिए प्रशासक ने मंजूरी देनी है। चंडीगढ़ में जून महीने के पहले हफ्ते में मास्क न पहनने पर 500 रुपए की पेनल्टी का प्रावधान किया गया था।

तीन कारण जिसकी वजह से बढ़ रहा जुर्माना...
भीड़ वाली जगहों पर भी
लोग मास्क पहनने को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। जहां पर सख्ती होती है, वहां पर मास्क कुछ देर के लिए पहन लेते हैं। इसके बाद या तो मास्क उतार देते हैं या फिर मुंह पर लटका लेते हैं।

चंडीगढ़ में अब कोरोना संक्रमण दोबारा से तेज हो रहा है। अक्तूबर महीने में रोज के 40-50 केस आ रहे थे। अब यही संख्या 150 से 160 तक पहुंच गई है। कई एरिया को कंटेनमेंट जोन भी बना दिया गया है।
दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और साथ
लगते राज्यों के उन एरिया से कई लोग हर रोज चंडीगढ़ आते-जाते हैं, जहां पर संक्रमण फैला हुआ है। अगर ये मास्क नहीं पहनते हैं तो चंडीगढ़ में भी संक्रमण ज्यादा तेजी से फैल सकता है।

मास्क न पहनने पर अब तक ये कार्रवाई...
500
रुपए की पेनल्टी का प्रावधान किया था चंडीगढ़ में जून महीने के पहले हफ्ते में

14 जगहों को कंटेनमेंट जोन बनाया था चंडीगढ़ प्रशासन ने वीरवार को

1.31 करोड़ रुपए इकट्‌ठे हुए हैं चालानों से पैसे नहीं हैं तो पहचान पत्र देना होगा, चालान बाद में भुगतना पड़ेगा...

मास्क न पहनने पर चालान कटेगा। मौके पर ही फाइन के पैसे देने पड़ेंगे। अगर किसी के पास पैसे नहीं होंगे तो उसका पहचान पत्र लेकर चालान काटा जाएगा। इसे बाद में एरिया एसडीएम की कोर्ट में भुगतना होगा। इसमें एक तारीख दी जाएगी। अगर तय समय पर चालान का भुगतान नहीं करवाते हैं तो धारा 188 के तहत मामला दर्ज करने का प्रावधान है।

स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की टीमें काटती हैं चालान
चालान काटने के लिए प्रशासन ने अलग-अलग टीमें बनाई हैं। स्वास्थ्य विभाग, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की टीमें अलग-अलग एरिया में जाकर चेकिंग करती हैं और चालान काटती हैं। सिविल वर्दी में स्टाफ मार्केट में घूमता है और जो बिना मास्क मिलता है, उसका चालान काट दिया जाता है। पुलिस की भी कुछ टीमें बनाई गई हैं जो ये चालान करती हैं।

150 कोरोना मरीज मिले शुक्रवार को, एक मौत

  • 133 कोरोना से ठीक हुए
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  • 15096 ठीक हो चुके हैं अभी तक जिले में
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मोहाली...
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  • 61 कोरोना से ठीक हुए
  • 14183 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है अभी तक
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  • 263 मरीजों की कोरोना से हुई है मौत अब तक

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