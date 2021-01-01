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वर्ल्ड कैंसर डे आज:कोरोना काल में पीजीआई में चलती रही ओपीडी, 20 हजार मरीजों का हुआ इलाज

चंडीगढ़एक मिनट पहले
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4 फरवरी को हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस साल के लिए विश्व कैंसर दिवस का विषय रखा गया है “मैं हूं और मैं रहूंगा” है। जिसका मतलब है कि हर किसी में क्षमता है कि वह कैंसर से लड़ सकता है। पीजीआई के रेडियोथैरेपी डिपार्टमेंट के रीजनल कैंसर सेंटर में कोविड-19 के दौरान बेहतरीन काम किया। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस डिपार्टमेंट की ओपीडी पूरे कोरोना काल में चली। रीजनल कैंसर सेंटर में कोविड के दौरान भी हजारों मरीजों को इलाज उपलब्ध कराया गया है।

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