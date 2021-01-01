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छीना-झपटी या किडनैपिंग की नाकाम कोशिश ?:चंडीगढ़ में ऑटो में लड़की के साथ बद्तमीती की कोशिश, पुलिस ने बचाया

चंडीगढ़एक घंटा पहले
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यह मामला मोहाली और चंडीगढ़, दोनों जुरिस्डिक्शन में आता है। इसलिए अभी ये भी क्लियर नहीं कि जांच कौन सी पुलिस करेगी। कुछ ही देर में स्थित और साफ हो जाएगी। (सिंबोलिक फोटो) - Dainik Bhaskar
यह मामला मोहाली और चंडीगढ़, दोनों जुरिस्डिक्शन में आता है। इसलिए अभी ये भी क्लियर नहीं कि जांच कौन सी पुलिस करेगी। कुछ ही देर में स्थित और साफ हो जाएगी। (सिंबोलिक फोटो)

किस्मत ने शैतानों के मनसूबों पर पानी फेर दिया और एक लड़की उनके चंगुल से बच गई। हालांकि, पुलिस इसे छीना-झपटी बता रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक लड़की के साथ यह किडनैपिंग की नाकाम कोशिश थी। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि, अभी तक इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। यह मामला मोहाली और चंडीगढ़, दोनों जुरिस्डिक्शन में आता है। इसलिए अभी ये भी क्लियर नहीं कि जांच कौन सी पुलिस करेगी। कुछ ही देर में स्थित और साफ हो जाएगी।

मामला बुुधवार सुबह करीब साढ़े 8 बजे का है। लड़की मोहाली के कुंभड़ा में PG रहती है। सुबह ऑफिस जाने के लिए वह PG से निकली ही थी कि ऑटो में सवार 3 लड़कों ने मुंह पर हाथ रखकर उसे जबरन ऑटो में बिठा लिया। इसके बाद उसे चंडीगढ़ के सेक्टर 51 के जंगलों में ले गए जहां PCR की टीम गश्त कर रही थी। ऑटो की ओर देखकर पुलिस को शक हुआ तो उन्होंने पीछा किया। इस दौरान ऑटो बीच में ही पलट गया और सभी नीचे गिर गए।

इसके बाद तीनों लड़के ऑटो छोड़कर वहां से फरार हो गए और लड़की को सुरक्षित रेस्कयू कर लिया। बता दें कि इनमें एक लड़का ऑटो चला रहा था, जबकि दो पीछे बैठे थे। तीनों की उम्र 22 से 24 साल के बीच बताई जा रही है, लड़की भी इसी उम्र के बीच की है।

नवंबर 2017 में चंडीगढ़ में हुआ था गैंगरेप

17 नवंबर 2017 में चंडीगढ़ में एक गैंगरेप हुआ था। 22 वर्षीय लड़की शाम करीब 7 बजे अपनी टाइपिंग क्लास के बाद घर जाने के लिए ऑटो में बैठी थी जब तीन ऑटो सवारों ने उसे किडनैप कर सेक्टर 53 के जंगलों में गैंगरेप किया था। इस घटना से पूरा शहर दहल गया था। इसके बाद अगस्त 2018 में तीनों आरोपियों को दोषी करार होने के बाद सजा हो गई थी।

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