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छठ पर हठ:उचित दूरी न होने की बात कह पुलिस रोकने पर अड़ी तो लोग आगे जाने पर...

चंडीगढ़10 मिनट पहले
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फाइल फोटो

सेक्टर-42 लेक पर छठ पूजा को लेकर पुलिस और लोगों में बहस हो गई। शुक्रवार को जब लोग लेक पर पहुंचे तो उन्हें पुलिस ने रोक लिया। इससे कुछ लोग नाराज हो गए और नारेबाजी करने लगे। कुछ महिलाएं पुलिस के रोकने के बावजूद तेजी से कदम रखते हुए आगे निकल गईं।

पुलिस ने इन्हें रोका। आधे घंटे तक हंगामा होता रहा। इसके बाद लोगों को आगे जाने दिया गया। लोगों का कहना था कि चंडीगढ़ प्रशासन ने छठ पूजा की मंजूरी दे रखी थी, लेकिन पुलिसवाले यह कहकर रोक रहे थे कि यहां से जाने की मंजूरी नहीं है।

शर्तें देख हमने कैंसिल कर दी थी पूजा...

हमने पूजा के लिए प्रशासन से मंजूरी ली थी। लेकिन शर्तें देखी तो पूजा से एक दिन पहले वीरवार को एसएचओ सेक्टर-36 थाना और एसडीएम को लिखित में दे दिया था कि वे पूजा नहीं करवाना चाहते।
सुनील कुमार गुप्ता, पूर्वांचल वेलफेयर एसोशिएसन के संयुक्त सचिव

पुलिस ने नहीं रोका... पुलिस ने किसी को पूजा करने से रोका नहीं है और न ही कोई प्रदर्शन हुआ है। पुलिस तो लोगों को उचित दूरी बरतने के लिए कह रही थी।
रंजोध सिंह, एसएचओ सेक्टर-36

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