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रत्तेवाली विवाद:स्पीकर से मिले लोग, कहा-जो मौके पर नहीं थे उन्हें भी पकड़ रही पुलिस

चंडीगढ़17 मिनट पहले
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फाइल फोटो
  • स्पीकर बोले- जिन्होंने कानून हाथ में लिया है, उनका साथ नहीं देंगे

रत्तेवाली में माइनिंग खदान को लेकर चल रहा विवाद हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के पास पहुंच गया है। शनिवार को रत्तेवाली के लोग उनसे मिले और शिकायत की कि पुलिस लोगों को तंग कर रही है। कहा कि जो लोग पथराव में शामिल भी नहीं थे, पुलिस उन्हें भी पकड़ रही है। उन्हें पकड़ने के लिए बार-बार रेड की जा रही है।

उन्होंने स्पीकर से आग्रह किया कि जिन पर केस दर्ज किए गए हैं, वे वापस लिए जाएं और गिरफ्तार लोगों को छुड़वाया जाए। जो पैसे हमारे गांव के हिस्से में आते हैं, वे उन्हें दिए जाएं। स्पीकर ने कहा कि पुलिस जायज काम करेगी। किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

जो घटनावाले दिन मौके पर मौजूद नहीं था। साथ ही कहा कि जिन्होंने कानून हाथ में लिया, उनका वे साथ नहीं देंगे। अगर परेशानी थी तो शिकायत देते, मैं एक्शन करवाता। पुलिस पर पत्थरबाजी करना गलत है।

कानूनन जमीन लोगों की नहीं: माइनिंग अफसर
पंचकूला के माइनिंग अफसर ओमदत्त शर्मा ने बताया कि रत्तेवाली के लोगों के बयान नोट किए गए हैं। लोगों का कहना है कि ये जमीन हमारी है, लेकिन अभी कानूनी तौर पर ऐसा नहीं है। पंचकूला और बरवाला के तहसीलदार की ओर रिपोर्ट दी जानी है। रिपोर्ट डीसी को सौंपी जाएगी। डीसी का अधिकार है कि वे उस रिपोर्ट के अनुसार क्या एक्शन लेंगे।

शनिवार को भी यहां पंचकूला पुलिस की टीम गई थी वहीं, रत्तेवाली में अब धरने भी ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। दिन के समय कुछ महिलाएं यहां धरने पर आ रही हैं। पूरे गांव और एरिया में लोग अब दो ग्रुप्स में बंट चुके हैं, क्योंकि कुछ के नाम फिरौती में आने के बाद लोगों ने दूसरे ग्रुप का साथ देना शुरू कर दिया है।

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