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शहर के लिए प्रभावहीन बजट:कांग्रेसी प्रेसिडेंट छाबड़ा ने कहा- चंडीगढ़ को बजट में मिले कम रुपयों के कारण लोगों की जेब पर पड़ेगा असर

चंडीगढ़2 घंटे पहले
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केंद्रीय बजट पर शहर के कांग्रेस प्रेसिडेंट प्रदीप छाबड़ा ने कहा सरकार देश को बेच रही। - Dainik Bhaskar
केंद्रीय बजट पर शहर के कांग्रेस प्रेसिडेंट प्रदीप छाबड़ा ने कहा सरकार देश को बेच रही।
  • कांग्रेसी नेताओं ने कहा- बजट में देश को बेचने की तैयारी
  • कांगेसी नेता ने कहा- चंडीगढ़ के लिए बजट में सबसे कम 1 फीसदी बढ़ाया

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण के बजट पेश करने के बाद चंडीगढ़ के कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस बजट के बाद देश को बेचने के लिए सरकार ने एक कदम बढ़ा दिया है। बजट पर टिप्पणी करते हुए चंडीगढ़ कांग्रेस प्रेसिडेंट प्रदीप छाबड़ा ने कहा कि आज के बजट में यह साबित हो गया है कि अब मोदी सरकार देश को बेचने के लिए एक कदम बढ़ा लिया है।

छाबड़ा ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि देश को बिकने नहीं दूँगा, लेकिन उन्होंने बजट में देश को बेचने की तरफ एक कदम और बढ़ाया है। बजट में न रोज़गार, न महंगाई से राहत की बात की है।

कृषि सेस का लोगों पर सीधा असर

चंडीगढ़ कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि पेट्रोल कंपनियों पर कृषि सेस का सीधा असर जनता पर होगा। कोरोना के बाद किसी वर्ग को कोई राहत नहीं मिली है। इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं बढ़ाई गयी है। चंडीगढ़ के लिए इस साल का बजट निराशावादी व दिशाहीन साबित हुआ है। अब नगर निगम के आने वाले बजट में पैसा कम व खर्च ज्यादा होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से शहर का बजट आया है उससे आने वाले दिनों में शहर के लोगों की जेब पर ही असर पड़ेगा।

सांसद को खोज रहे लोग

छाबड़ा ने कहा कि चंडीगढ़ बजट में इतिहास की सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। 1 फीसदी से भी कम बजट बढ़ाया गया इससे शहर के विकास पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि शहर के लिए केवल 48 करोड़ ही ज़्यादा मिले। उन्होंने कहा कि इस बजट से तो आने वाले 50 सालों में भी चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि शहर की सांसद किरण खेर को लोग खोज रहे है लेकिन वह मिल नहीं पा रही है जिससे लोगों को कई तरह की समस्याएं सामने आ रही है। लोगों से किए गए वायदाें को लेकर अब सांसद भागी-भागी फिर रही है।

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