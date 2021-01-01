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नई राह:‘मन की बात’ में गांव बतौड़ में गंदे पानी को साफ करने की तकनीक पीएम ने सराही

पंचकूलाएक घंटा पहले
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बड़े तालाब को 5 हिस्सों में बांट दूषित पानी को किया सिंचाई लायक... - Dainik Bhaskar
बड़े तालाब को 5 हिस्सों में बांट दूषित पानी को किया सिंचाई लायक...
  • पंचकूला के गांव बतौड़ में तालाब के पानी से 50 एकड़ जमीन में होती है सिंचाई, किसान बारी-बारी से इंजन में तेल डालकर लेते हैं पानी...
  • बड़े तालाब को 5 हिस्सों में बांट दूषित पानी को किया सिंचाई लायक...

रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम में पंचकूला का गांव बतौड़ छा गया। दूषित पानी को साफ कर सिंचाई योग्य बनाने के कााम की पीएम ने खूब तारीफ की। 50 एकड़ जमीन पर इसी पानी से सिंचाई हाेती है। बड़ी बात ये है कि पानी साफ करने के लिए करोड़ों रुपए की कीमत को कोई वाॅटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया गया है।

यह गांववासियों की अपनी तकनीक है, जिसके जरिए वे एक से दूसरे तालाब में पानी सप्लाई करते हैं। पूरी मेहनत ग्रामीणों ने ही की है। बतौड़ ग्राम पंचायत ने गांव की सबसे बड़ी समस्या का समाधान किया, साथ ही गंदे पानी की समस्या को राहत के रूप में बदलकर एक मिसाल भी पेश की।

6 से 8 फुट गहरा है तालाब...

गांव में चार एकड़ का तालाब है, जिसकी गहराई 6 से 8 फुट के बीच है। सबसे पहले इस तालाब को पांच हिस्सों में बांटा गया। बीच में कच्चे बांध बनाए गए। बांधों के नीचे से पाइप एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जोड़े गए। इससे सीवरेज या गंदा पानी एक हिस्से में जमा हो जाता है और साफ पानी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाता रहता है। ऐसे में अलग-अलग हिस्से में पानी जाने से गंदगी वहीं ठहरती जाती है और आखिर हिस्से में पानी बिल्कुल साफ रह जाता है।

पाइपों पर लगाई जाली...

पाइपों पर लगाई गई फिल्टर जालियों के जरिए अगले हिस्से में पानी सप्लाई होती रहती है। पहले के मुकाबले दूसरे हिस्से में जाते वक्त पानी साफ होते जाता है। ऐसा करते हुए पांचवें हिस्से में जो पानी जाता है, वह साफ जैसा होता है, क्योंकि उसकी सारी गंदगी पिछले हिस्सों में ही रह जाती है। पांचवें हिस्से में जमा हुए पानी को इंजन के जरिए खेतों में सप्लाई किया जाता है। पंचायत गंदगी की भी समय-समय पर सफाई करवा रही है।

40 साल से थी गांव में गंदे पानी की समस्या...
40 साल से गांव का सारा गंदा पानी तालाब में जा रहा है। पानी की निकासी का प्रबंध नहीं था। साथ लगते घरों में यह गंदा पानी जाता था। चुनाव के दौरान यह मुद्‌दा ताे बनता था, लेकिन इस पर काम नहीं होता था। 2016 में ग्राम पंचायत बतौड़ ने इस समस्या पर काम करना शुरू किया।

इंजन में तेल भरो और पानी ले जाओ...

पाइपलाइन से पानी खींचने के लिए एक इंजन रखा हुआ है। जिस व्यक्ति को खेतों में पानी देने की जरूरत पड़ती है, वह इंजन में तेल डालकर सिंचाई के लिए पानी का इस्तेमाल कर सकता है। पंचायत ने किसानों पर ही यह बात छोड़ी हुई है कि वे अपने हिसाब से नंबर लगाकर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं।

बस एक ही सोच थी-कोशिश करेंगे तो कामयाब भी होंगे: सरपंच
गांव के सरपंच लक्षमण सिंह ने कहा कि पंचायत सदस्यों से सलाह कर इस पर काम शुरू किया था। 4 लाख का बजट बना। जब काम शुरू किया तो कुछ लोगों ने कहा कि पता नहीं कामयाब होंगे भी या नहीं। लेकिन विश्वास था कि अगर कोशिश करेंगे तो कामयाब भी होंगे। गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री ने हमारे गांव का उदाहरण दिया।

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