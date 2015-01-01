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गुरलाल मर्डर केस:दिलप्रीत से पुलिस ने 2 पिस्टल और एक देसी कट्टा किया बरामद, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज

चंडीगढ़एक घंटा पहले
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गुरलाल मर्डर केस में प्रॉडक्शन वारंट पर लाए दिलप्रीत उर्फ बाबा से पुलिस ने दो पिस्टल और एक देसी कट्टा बरामद किया है। हालांकि इन हथियारों का गुुरलाल मर्डर केस से कोई संबंध नहीं है।

पुलिस ने दिलप्रीत के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने दिलप्रीत से पूछताछ के बाद एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिसकी पहचान गुरदीप उर्फ दीपा के रूप में हुई है।

दीपा को दिलप्रीत ने प्वाइंट 32 बोर की पिस्टल दी थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे इंडस्ट्रियल एरिया से पकड़ा है। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ करने मे जुटी हुई है।

दरअसल गुरलाल मर्डर केस में गिरफ्तार दिलप्रीत बाबा से पुलिस ने पूछताछ की। इस दौरान उसने बताया कि जब उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था उस दौरान वह मध्यप्रदेश से हथियार लेकर आया था।

यह हथियार लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्यों को मारने में इस्तेमाल किए जाने थे। उसने इंडस्ट्रियल एरिया फेज एक में कुछ हथियार छिपाए हुए है। इस पर टीम उसे साथ लेकर गई। आरोपी ने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया फेज एक में गउशाला के साथ लगते नाले के पास पत्थर के नीचे उसने हथियार छिपाए हुए है।

इस पर टीम ने मौके पर जाकर जांच की तो पत्थर के नीचे से पुलिस को यह हथियार मिल गए। इसके बाद दिलप्रीत के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पूछताछ जारी

6 दिन चंडीगढ़ पुलिस के पास रिमांड पर रहने के बाद अब दिलप्रीत के खिलाफ नया मामला दर्ज किया गया है।

हालांकि अभी तक पुलिस गुरलाल मर्डर केस में कोई अहम जानकारी हासिल नहीं कर पाई है। अब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जो मामला दर्ज किया है उसमें वह गिरफ्तार है। जिस दौरान उससे इस संबंध में पूछताछ की जाएगी।

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