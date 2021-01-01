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धरना प्रदर्शन:बिजली कर्मचारियों और इंजीनियर्स ने निजीकरण के विरोध में की हड़ताल

चंडीगढ़एक मिनट पहले
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निजीकरण के विरोध में नारेबाजी करते कर्मचारी। - Dainik Bhaskar
निजीकरण के विरोध में नारेबाजी करते कर्मचारी।
  • सुबह अपने-अपने ऑफिस में इकट्‌ठे होकर रैली के रूप में सेक्टर-17 में पहुंचे

बिजली कर्मचारियों और इंजीनियर्स की राष्ट्रीय समन्वय समिति के फैसले पर बिजली कर्मचारी और जूनियर इंजीनियर बुधवार को हड़ताल पर रहे। सभी सुबह अपने-अपने ऑफिस में इकट्‌ठे हुए। वहां से रैली के रूप में सेक्टर-17 में पहुंचे।

पावरमैन यूनियन के महासचिव गोपाल दत्त जोशी ने कहा कि बिजली क्षेत्र के निजीकरण के खिलाफ, बिजली अमैन्डमेंट बिल 2020 (21) को रद्द करने, निजीकरण के दस्तावेज निरस्त करने, मुनाफा कमा रहे बिजली विभाग का निजीकरण रद्द करने, केरल व हिमाचल की तर्ज पर उत्पादन, प्रेषण व वितरण का एकीकरण करने, नई पेंशन नीति खत्म कर पुरानी पेंशन बहाल करने, जबरी रिटायरमेंट रोकने, कच्चे कर्मियों को रेगूलर करने और सभी खाली पड़ी पोस्टें भरने आदि मांगों को लागू कराने के लिए की है।

अखिल भारतीय पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष इंजीनियर शेलेन्द्र दूबे ने निजीकरण की नीति की निंदा करते हुए केंद्र सरकार पर वायदे से मुकरने का आरोप लगाया। बिजली अमेंडमेंट बिल 2021 का 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से सीधा विरोध करने के बाद सरकार ने बिल को नए सिरे से तैयार कर कर्मचारियों, अभियंताओं, उपभोक्ताओं व अन्य स्टेक होल्डरों के ऐतराज व सुझाव लेने की बात की थी।

लेकिन ऐसा करने की बजाय सरकार इस बिल को बजट सत्र में ही पेश कर पारित कराना चाहती है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2021 के जरिए थोपे जा रहे निजीकरण के इस स्वरूप का विरोध करने के लिए पूरी एकजुटता से प्रदर्शन करने का समय आ गया है।

निजीकरण के नाम पर सार्वजनिक संपत्ति मात्र एक रुपए की लीज पर निजी घरानों और ठेकेदारों को सौंपने की साजिश को सफल नहीं होने देना है। प्रधान ध्यान सिंह और अमरीक सिंह ने कहा कि विभाग का वार्षिक टर्नओवर 1000 करोड़ के करीब है। जिस हिसाब से कुल संपति करीब 15,000 करोड़ से भी अधिक बनती है।

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