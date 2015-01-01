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किसान आंदोलन के चलते नहीं चल रहीं ट्रेनें:सड़क मार्ग से कच्चा माल लाने की तैयारी, 15 फीसदी तक महंगे हो जाएंगे प्रोडक्ट्स

चंडीगढ़एक घंटा पहले
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  • हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में फंसा है पंजाब का 200 रैक कच्चा माल

किसान आंदोलन के चलते पंजाब में ट्रेनें नहीं चल रहीं। इससे पंजाब आने वाले कच्चे माल के 200 से अधिक रैक हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में अटका हुआ है। रेलवे अब दूसरे राज्यों में फंसे रैक भी खाली करवाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के द्वारा पंजाब की जिन फैक्ट्रियों के सामान के रैक दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनसे बातचीत शुरू कर दी है।

ताकि कंपनियों के संचालकों को अपने सामान को सड़क के रास्ते से पंजाब लाया जा सके। इससे एक बात तो साफ है कि अगर यह सामान सड़क के रास्ते पंजाब लाया गया तो इससे फैक्ट्रियों के सामान की कास्ट बढ़ जाएगी। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक इससे सामान 15 से 25 फीसदी तक महंगा हो जाएगा। किसान आंदोलन से मालगाड़ियां पूरी तरह बंद हैं। कच्चा माल नहीं पहुंच पाने से उद्योगों को भी आर्थिक नुकसान हो रहा है।

अंबाला डिवीजन में ही खड़े हैं 102 रैक

रेल विभाग के सूत्रों के मुताबिक अंबाला डिवीजन में ही लगभग 102 रैक सामन के साथ खड़े हुए हैं। इसमें मंडी गोबिंदगढ़ के 6, लुधियाना के 18, फिरोजपुर के 11, राजपुरा के 10 और नाभा पावर प्लांट के 26 रैक सहित कई अन्य रैक सामान लेकर दूसरे राज्यों में खड़े हुए हैं। अब कंपनियां अपने रैक को जरूरत के हिसाब से खाली कर माल को सड़क के रास्ते लाने लग गई है।

कुछ कंपनियों नेे सड़क से सामान लाना किया शुरू

पंजाब में सामान लाने के लिए खड़े रैकों को खाली करवाने को लेकर विभाग के अधिकारियों की सूबे की दो दर्जन कंपनियों के संचालकों और अधिकारियों से बातचीत चल रही है। जिसमें आंदोलन को लेकर ट्रेनें नहीं चलने से फंसे सामान को पंजाब लाने के लिए सड़क मार्ग ही बचता है। ऐसे में अब इन फैक्ट्रियों को अपने माल को सड़क रास्ते से लाने के लिए कहा गया है। कुछ फैक्ट्रियों ने सामान को लाना शुरू भी कर दिया है।

उत्पादों की कीमत पर भी पड़ेगा असर

जब कंपनियों को सड़क रास्ते से अपना माल मंगवाना पड़ेगा तो ट्रांसपोर्ट को मंगवाने में ट्रांसपोर्ट का खर्च और बढ़ जाएगा। जिससे कपंनियों की कच्चा माल मंगवाने और उत्पाद तैयार करने की कास्ट बढ़ जाएगी। जिसका सीधा असर तैयार माल को खरीदने वाले की जेब पर पडेगा। क्योंकि कंपनी यह खर्च निकालने के लिए उत्पाद का दाम बढाने को मजबूर हो जाएगी।

एक्सपर्ट व्यू: पंजाब में मालगाड़ियां न चलने से कंपनियों को अपना सामान सड़क रास्त से लाने के बाद उत्पादों के दामों में 15 से लेकर 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। क्योंकि ट्रकों का मालभाड़ा भी काफी होगा और अपने सामान को फैक्टरी तक लाने के लिए कई ट्रकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
-आरएस घुम्मन,अर्थशास्त्री

मालगाड़ियां नहीं चलने की वजह से कच्चे माल को लाने के लिए ट्रकों की डिमांड बढ़ गई है। हिमाचल सहित दूसरे राज्यों के लिए भी ट्रकों की बुकिंग हो रही है। इससे मालभाड़ा भी कुछ हद तक बढ़ा है।-आरएस बाजवा, सचिव, पंजाब ट्रासपोर्ट यूनियन

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