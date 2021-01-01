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रॉय मेमोरियल पर लेक्चर:प्रो. जगत राम ने शिक्षा और अनुसंधान पर जोर दिया

चंडीगढ़2 घंटे पहले
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  • एमसीएम में शकुंतला रॉय मेमोरियल पर लेक्चर

मेहर चंद महाजन डीएवी कॉलेज फॉर वुमेन ने अपनी संस्थापक प्राचार्या को समृद्ध श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ‘एजुकेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ एंड हैप्पीनेस’, शीर्षक पर प्रिंसिपल शकुंतला रॉय मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया, जिसमें उनकी एजुकेशन सेक्टर में प्रदत्त विशिष्ट एवं निस्वार्थ सेवाओं, उपलब्धियों को याद किया।

लेक्चर में पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ के निदेशक प्रोफेसर जगत राम बतौर मुख्य वक्ता उपस्थित थे। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ के प्रोफेसर एमेरिटस प्रो. अरुण ग्रोवर ने मेमोरियल लेक्चर का परिचय उपस्थित अतिथियों को दिया और रॉय से जुड़ी अपनी यादों को शेयर किया। वह परिवार के नजदीकी रहे हैं।

कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. निशा भार्गव ने कहा कि अपने दूरदर्शी संस्थापकों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए, यह संस्थान आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहचान बन गया है। प्रो. जगत राम ने संबोधन में अपने संस्थापक प्रिंसिपल को श्रद्धांजलि देते हुए कोविड-19 के साथ वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन प्रणालियों के पुनर्विचार पर चर्चा को आगे लाने के साथ-साथ गैर संचारी रोगों, संक्रामक रोगों, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं सहित वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों पर प्रकाश डाला।

आयुष्मान भारत, एआई वाली आणविक डिजाइन, व्यक्तिगत चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा टीम को फिर से तैयार करने जैसी सरकारी पहल पर वैश्विक स्वास्थ्य अवसरों के रूप में चर्चा की गई। सभी के लिए एक समान मानव अधिकार के रूप में बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण को ध्यान में रखते हुए प्रो. जगत राम ने शिक्षा और अनुसंधान, रोकथाम, नवाचार और रोगी देखभाल पर भी जोर दिया। शकुंतला रॉय की बेटी मंजू गोसाईं ने भी इसमें भाग लिया।

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