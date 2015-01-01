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कैरियर एडवांसमेंट स्कीम इंटरव्यू:इंटरव्यू के मोड पर प्रो. खालिद ने उठाए सवाल

चंडीगढ़एक घंटा पहले
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पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (पुटा) के सेक्रेटरी को लेटर लिखकर पूर्व प्रेजिडेंट प्रो मोहम्मद खालिद और पूर्व सेक्रेटरी प्रो एमसी सिद्धू ने कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (कैस) इंटरव्यू के प्रोसेस पर सवाल खड़े किए हैं।

उनका कहना है कि पकाया कैसेट के लिए सिलेक्शन और स्क्रीनिंग कमेटी तय कर दी जाएंगी लेकिन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या टीचर्स एसोसिएशन ने लिखा है कि सिलेक्शन और स्क्रीनिंग का तरीका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन ?

उनका कहना है कि नई गाइडलाइन के अनुसार भी कैंपस में बाहर के एक्सपोर्ट्स तो कम से कम बुलाने की बात है। यदि ऐसा होता है तो इंटरव्यू कैसे होंगे। सिर्फ यही सवाल नहीं है बल्कि सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर ऑनलाइन इंटरव्यू होंगे तो क्या सारे इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग होगी।

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