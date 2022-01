पंजाब चुनाव पर इनकम टैक्स अलर्ट:ब्लैक मनी पकड़ने के लिए कंट्रोल रूम बनाया; टोल फ्री नंबर जारी; सूचना देने वाले का नाम गुप्त रहेगा

Hindi News

Punjab Assembly (Vidhan Sabha) Election 2022; Income Tax Alert On Black Money

पंजाब चुनाव पर इनकम टैक्स अलर्ट: ब्लैक मनी पकड़ने के लिए कंट्रोल रूम बनाया; टोल फ्री नंबर जारी; सूचना देने वाले का नाम गुप्त रहेगा

चंडीगढ़ 12 घंटे पहले



पंजाब चुनावों में ब्लैक मनी के इस्तेमाल पर इनकम टैक्स विभाग अलर्ट हो गया है। चुनाव आयोग इन्कम टैक्स ने कंट्रोल रूम बना दिया है। जिसका टोल फ्री नंबर 18003451545 नंबर जारी कर दिया है। इस पर कोई भी ब्लैक मनी के बारे में सूचित कर सकता है। IT अफसरों के मुताबिक सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। इन्कम टैक्स विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि कंट्रोल रूम चौबीसों घंटे चलेगा। कोई भी व्यक्ति कैश या किसी और कीमती वस्तु से चुनाव को प्रभावित करने की हरकत के बारे में सूचना दे सकता है।

80 अफसरों और इंस्पेक्टरों की तैनाती की जा चुकी

उन्होंने कहा कि पंजाब के हर जिले में इन्कम टैक्स की टीमें बना दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही उसकी शुरूआती जांच के बाद टीम तुरंत कार्रवाई करेगी। पंजाब में पहले ही 80 अफसरों और इंस्पेक्टरों की तैनाती की जा चुकी है। उनका कंट्रोल रूम जिला चुनाव अफसर के कंट्रोल रूम के साथ मिलकर काम करेगा।

एयरपोर्ट, रेलवे और बैंकों पर भी नजर

IT प्रवक्ता ने बताया कि सभी एयरपोर्ट पर एयपोर्ट इंटेलिजेंस यूनिट(AIU) को एक्टिव कर दिया गया है। कैश की बाई एयर मूवमेंट पर नजर रखने के लिए भी IT टीमें पूरी तरह तैयार हैं। रेलवे के जरिए भी इस पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए रेल अथॉरिटीज के साथ IT पूरी तरह संपर्क में है। बैंक से कैश निकालने की लिमिट के लिहाज से भी इन्कम टैक्स नजर रखेगी। अगर कोई संदिग्ध ट्रांजेक्शन हुई तो उसकी भी IT जांच करेगी।

कैंडिडेट्स के एफिडेविट की भी होगी जांच

उन्होंने कहा कि इन्कम टैक्स डायरेक्टोरेट नामांकन के दौरान दिए कैंडिडेट्स के एफिडेविट की भी जांच करेगी। उनकी संपत्ति और देनदारी की जांच होगी। अगर कहीं कोई गड़बड़ी नजर आई तो इस बारे में तुरंत चुनाव आयोग को सूचना दी जाएगी। अगर चुनाव खर्च को लेकर कैंडिडेट्स ने कोई गड़बड़ी की गई तो उसके बारे में भी आयोग को बताया जाएगा।