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फाउंडेशन डे:पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ने फाउंडेशन डे मनाया

चंडीगढ़2 घंटे पहले
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अमेरिकन सोसायटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी विंग ने अपना सातवां फाउंडेशन डे वर्चुअल तरीके से मनाया। 2014 में इसकी शुरुआत पेक में की गई थी। करीब 100 स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और चीफ गेस्ट रहे आईईएस इंडियन रेलवे परितोष गौतम। उन्होंने फाउंडेशन डे पर स्टूडेंट्स से अलग-अलग एक्टिविटीज पर भी बात की। इस दौरान अनंत, कार्तिकेय, जप सिमर और आयुषी को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया और सोसायटी का न्यूज लेटर रिलीज किया।

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