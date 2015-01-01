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पंजाब यूनिवर्सिटी:रिअपीयर की फीस को लेकर स्थिति स्पष्ट करें पंजाब यूनिवर्सिटी

चंडीगढ़5 मिनट पहले
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पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट करते स्टूडेंट संगठन।
  • स्टूडेंट्स ने कहा- रिअपीयर वाले स्टूडेंट क्या फीस दोबारा भरेंगे या उनकी फीस एडजेस्ट की जाएगी, इसे लेकर यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जानकारी डाले

पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट संगठनों ने मिलकर कंट्रोलर आफ एग्जामिनेशन प्रो परविंदर सिंह से डिमांड की है कि वह रिअपीयर एग्जामिनेशन की फीस को लेकर स्थिति स्पष्ट करें। अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के गुरदीप सिंह कमा पीएसयू ललकार के अमनदीप , यूथ फॉर स्वराज के अंकुर आदि ने लेटर लिखा है कि जिन स्टूडेंट्स ने मई 2020 में अपीयर होने के लिए रिअपीयर एग्जाम की फीस जमा करवा दी थी कामा उनके एग्जाम हुए ही नहीं।

अब यूनिवर्सिटी ने दिसंबर मैं एग्जाम कराने का फैसला लिया है और इसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। रिअपीयर वाले स्टूडेंट क्या फीस दोबारा भरेंगे या उनकी फीस एडजेस्ट की जाएगी, इसे लेकर यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जानकारी डाले। उनको सही गाइडलाइन दी जाएं।

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