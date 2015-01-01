पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

धधकी कार, जिंदा जला शख्स:दो कारों में आमने-सामने की टक्कर के बाद कार में आग लगी, जलने से एक की मौत, दो गंभीर घायल

चंडीगढ़एक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
टक्कर के बाद कार में लगी आग
  • हादसा इंडस्ट्रियल एरिया के पास सेक्टर 28 व 29 के लाइट प्वाइंट पर हुआ
  • लोगों ने जलती कार से शख्स को निकालकर अस्पताल पहुंचाया, दम तोड़ा

(अभिषेक धीमान). चंडीगढ़ में शुक्रवार अलसुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक शख्स की कार में जिंदा जल जाने से मौत हो गई। वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इंडस्ट्रियल एरिया के पास सेक्टर 28 व 29 के लाइट प्वाइंट पर हुआ। हादसे की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई।

मिली जानकारी के अनुसार, सुबह करीब साढ़े तीन बजे होंडा सिटी और बोलेनो कार में आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेनो कार में आग लग गई और उसमें सवार शख्स जिंदा जल गया। लोगों ने किसी तरह जलती कार से शख्स को निकालकर जीएमसीएच-32 पहुंचाया, लेकिन प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

हादसे की सूचना लोगों ने ही पुलिस को दी। खबर मिलते ही इंस्पेक्टर जंग बहादुर, इंस्पेक्टर बलदेव सिंह और फोरेंसिक जांच अधिकारी राजिंदर सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने ही फायर बिग्रेड की गाड़ियों को बुलाया। पुलिस टीम ने अस्पताल पहुंचकरशव को कब्जे में ले लिया है। जांच पड़ताल के बाद ही मामला दर्ज किया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में पिछले 15 दिन में 11 बार एक्टिव केस बढ़े, बीते 24 घंटे में केरल में सबसे ज्यादा 6820 नए केस आए - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें