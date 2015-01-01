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अफवाह की जांच:पीयू के आर्ट्स ब्लॉक में चोरी की अफवाह, डिपार्टमेंट ने शुरू की जांच

चंडीगढ़2 घंटे पहले
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फाइल फोटो

पंजाब यूनिवर्सिटी के आर्ट्स ब्लॉक में चोरी की अफवाह फैल गई। आर्ट्स ब्लॉक के 3 डिपार्टमेंट्स ने आशंका जताई है कि उनके डिपार्टमेंट से कुछ कुर्सियां चोरी हुई हैं। उन्होंने इसके लिए सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से संपर्क किया, लेकिन लिखित शिकायत किसी ने नहीं दी। डिपार्टमेंट के स्तर पर इसकी जांच शुरू कर दी गई है।

एक आर्ट्स ब्लॉक जो स्टूडेंट सेंटर की पार्किंग के ठीक सामने है, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड ने पिछले सप्ताह बंद कमरे में पंखा चलता देखा तो चेयरपर्सन को फोन किया। जब पंखा बंद करने स्टाफ पहुंचा तो पता लगा कि कुछ फर्नीचर कम है। चेयरपर्सन को सूचित किया गया तो उन्होंने जांच के लिए कुछ देर रुकने को कहा। उनका कहना था कि उनकी कुछ कुर्सियां कम लग रही हैं।

चूंकि ये दिनों टीचर्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और स्टाफ भी कम ही बुलाया जा रहा है। इसलिए सभी कमरों को खोल कर देखना संभव नहीं हुआ। खोले गए कमरे में धूल जमी हुई थी और ताला बंद था। इसी बिल्डिंग में एक अन्य डिपार्टमेंट ने दावा किया कि चेयरपर्सन के कमरे से एक कुर्सी चोरी हुई और पीछे वाला शीशा टूटा है।

एक अन्य डिपार्टमेंट में ताले ही खुले थे, लेकिन उनका दावा है कि सामान कुछ कम नहीं है। सूत्रों के अनुसार सिक्योरिटी और बिल्डिंग इंचार्ज को जिम्मेदारी दी गई है कि वह चेक करें।

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