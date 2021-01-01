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  • Schools Open In Chandigarh From 6th To 8th From Today, People Will Be Able To Take Vegetables From Today In Their Market Closed For 10 Months

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पाबंदियां हटाई:चंडीगढ़ में आज से 6वीं से 8वीं तक स्कूल खुले , 10 महीने से बंद अपनी मंडी में लोग आज से ले सकेंगे सब्जी

चंडीगढ़10 मिनट पहले
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शहर में आज से 6वीं से 8वीं क्लास तक स्कूल खोल दिए गए। स्टूडेंट आज कम संख्या में स्कूल पहुंचे। - Dainik Bhaskar
शहर में आज से 6वीं से 8वीं क्लास तक स्कूल खोल दिए गए। स्टूडेंट आज कम संख्या में स्कूल पहुंचे।
  • आज से शहर के स्वीमिंग पूल आम लोगों के लिए खोले गए,पहले केवल प्रोफेशनल के लिए खुले थे
  • प्रशासन ने पाबंदियां हटाई लेकिन दिशा निर्देश मानने होंगे

चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से आज से कोरोना संक्रमण के समय लगाए गए लॉकडाउन के दौरान लगाई कई पाबंंदियां हटाने के बाद से आज से शहर के स्कूल और अपनी मंडी सहित स्विमिंग पूल को खोल दिया गया है। शहर में इस समय कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद प्रशासन की ओर से गाइड लाइन के तहत छूट दे दी गई है। शहर में अब हर रोज 20 से 25 कोरोना के मामले आ रहे हैं। वहीं आज से पाबंंदियों में कई तरह की छूट मिल गई। आज से चंडीगढ़ में भी किसी भी तरह के सामाजिक कार्यक्रम में लोगों के इकट्ठे होने की कोई लिमिट नहीं रहेगी। अभी 50 फीसदी तक गैदरिंग की ही मंजूरी थी, जो आज से खत्म हो गई है।

अपनी मंडी आज से लगेंगी

मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से 27 जनवरी को ही इसको लेकर निर्देश जारी किए थे, जिनको चंडीगढ़ प्रशासन लागू करने को लेकर निर्देश जारी कर चुका है। इसके अलावा शुक्रवार को हुई मीटिंग में भी प्रशासक ने सामाजिक कार्यक्रमों से लिमिट हटाने को लेकर कहा था। इसके अलावा भी कई तरह की नई छूट आज से चंडीगढ़ में लागू हो गई है। करीब 10 महीनों के बाद अपनी मंडियां लगनी आज से शुरू हो गई है। पंजाब मंडी बोर्ड की तरफ से ये मंडियां हर रोज अलग-अलग सेक्टरों में लगाई जाती हैं। आज से अपनी मंडियां शुरू करने को लेकर कंसेंट नगर निगम को भेज दिया था। इसके अलावा आज से ही स्विमिंग पूल भी लोगों के लिए खुल जाएंगे। पहले स्विमिंग पूल सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के स्विमर्स की ट्रेनिंग के लिए ही खोले गए थे।

शहर में 6वीं से 8वीं क्लास तक स्कूल खुले

पिछले साल से बंद पड़े स्कूलों में अब छोटी क्लास के बच्चों का आना-जाना आज से शुरू हो जाएगा। चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में छठी से 8वीं क्लास तक के बच्चे भी आज से स्कूल में पढ़ाई के लिए आ सकते हैं। इसके लिए पेरेंट की मंजूरी जरूरी है। आज सुबह स्टूडेंट कम संख्या में ही स्कूल पहुंचे। स्टूडेंट ने अपने बेंच के उपर सैनिटाइजर रखे हुए थे और मास्क लगाए हुए थे।

सिनेमा में 50 फीसदी लिमिट खत्म

सिनेमा को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड बौडकास्टिंग के निर्देशों के अनुसार सिनेमा में भी कई तरह की छूट दी गई है। आज से चंडीगढ़ में भी सिनेमा के लिए 50 फीसदी की लिमिट खत्म हो जाएगी। इसको लेकर भी मिनिस्ट्री के निर्देशों पर चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से हाल ही में निर्देश जारी कर दिए थे। अब रविवार को मिनिस्ट्री ऑफ इंफाॅर्मेशन एंड बौडकास्टिंग की तरफ से सिनेमा को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।

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