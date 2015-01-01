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दीपावली त्योहार:दीपावली के उपहार बांटे

चंडीगढ़4 घंटे पहले
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सहकार भारती, चंडीगढ़ प्रदेश ने दीपावली त्योहार के अवसर पर बापूधाम सेक्टर-26 में वंचित तबके के लोगों को उपहार आदि वितरित किए, जिसमें दीपक, तेल, लड़ियां और मिठाइयां आदि सामान शामिल था।

ये जानकारी सहकार भारती चंडीगढ़ प्रदेश संगठन प्रमुख गोपाल अत्री ने दी।

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