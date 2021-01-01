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ट्रैफिक अवेयरनेस:चंडीगढ़ ट्रैफिक SP ने कहा- महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूर पहनें

चंडीगढ़2 घंटे पहले
शहर के ट्रैफिक पुलिस के एसपी केतन बंसल ने हैल्मेट पहन कर चलने वाली महिलाओं को गिफ्ट दिए। फोटो लखवंत सिंह
  • शहर की ओंकार चैरिटेबल फाउंडेशन ने ट्रैफिक पुलिस साथ अभियान चलाया

चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की ओर से आज ट्रैफिक सप्ताह के दौरान लोगों को ट्रैफिक नियमों प्रति जागरूक करने के लिए अनोखा कार्यक्रम चलाया। ट्रैफिक पुलिस ने शहर की संस्था ओंकार चैरिटेबल फाउंडेशन के सहयोग से आज सेक्टर-34 और 35 की लाइट पॉइंट पर दोपहिया वाहन पर हेलमेट पहन कर चलने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर चंडीगढ़ ट्रैफिक एसपी केतन बंसल मुख्य रूप से मौजूद थे। एसपी ने हेलमेट पहन कर दोपहिया वाहन चलाने वाली महिलाओं को पौधे दे कर धन्यवाद किया।

सेक्टर-35 के चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने हैल्मेट पहन कर चलने वाली महिलाओं को सरप्राइज गिफ्ट दिए
सेक्टर-35 के चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने हैल्मेट पहन कर चलने वाली महिलाओं को सरप्राइज गिफ्ट दिए

एसपी ने कहा कि शहर की महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए सड़क पर वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर में ट्रैफिक सप्ताह चल रहा है, ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की ओर से लोगों को जहां ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी जा रही है, वहीं जो लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, उनका चालान किया जा रहा है।

शहर के ट्रैफिक एसपी ने गिफ्ट दिए।
शहर के ट्रैफिक एसपी ने गिफ्ट दिए।

ओंकार चैरिटेबल फाउंडेशन के रविंद्र सिंह बिल्ला ने कहा कि शहर के लोगों को अवेयर करने के लिए इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज दोपहिया वाहन पर हेलमेट डालकर चलने वाली महिलाओं को जहां कई तरह के पौधे दिए गए, वहीं जिन महिलाओं ने हेलमेट नहीं पहना था उन्हें मेडिकल किट दी गई। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस तरह के जागरूक कार्यक्रम और भी चलाए जाऐंगे। कार्यक्रम के दौरान डीएसपी हरजीत कौर, इंस्पेक्टर सुखदीप सिंह, इंस्पेक्टर राजदीप सिंह और कई ट्रैफिक जवान शामिल थे।

एसपी केतन बंसल ने महिलाओं को गिफ्ट देकर धन्यवाद किया
एसपी केतन बंसल ने महिलाओं को गिफ्ट देकर धन्यवाद किया
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