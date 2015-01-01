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सख्त निर्देश:स्पेशल पेरोल, जमानत पर छोड़े कैदियों को अब वापस आना होगा जेल

चंडीगढ़2 घंटे पहले
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फाइल फोटो

कोरोना संक्रमण की वजह से जिन कैदियों को स्पेशल पेरोल और इंटेरिम जमानत देकर जेल से निकाला गया था अब उन्हें वापस जेल में आना होगा। उन्हें वापस जेल लाने के लिए हाई पावर्ड कमेटी की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। जिन कैदियों की जेल वापसी होगी उनके पहले कोरोना टेस्ट होंगे और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें जेल भेजा जाएगा।

अगर रिपोर्ट पॉजीटिव आएगी तो उन्हें सेक्टर-16 हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस जसवंत सिंह के निर्देशों पर एक कमेटी बनाई गई थी।

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