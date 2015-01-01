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रिश्ते को शर्मशार:बेटी के साथ रेप करने के मामले में सौतेला पिता किया गिरफ्तार

चंडीगढ़17 मिनट पहले
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फाइल फोटो

बेटी के साथ रेप करने के मामले में पुलिस ने उसके सौतेले पिता को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। 19 साल की लड़की रात को बुड़ैल पुलिस चौकी पहुंची।

यहां पर लड़की ने बताया कि उसका सौतेला पिता उसके साथ रेप करता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत महिला जांच अधिकारी को बुलवाया। इसके बाद लड़की का मेडिकल करवाया गया। मेडिकल के बाद लड़की की शिकायत पर केस दर्ज कर बाद में पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

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