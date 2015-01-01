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सुरजीत मर्डर केस:सुखप्रीत का 1 दिन का रिमांड बढ़ा, मलोया थाना पुलिस ने प्रॉडक्शन वाॅरंट पर लिया

चंडीगढ़4 घंटे पहले
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मार्च महीने में हुए फाइनेंसर सुरजीत मर्डर केस में मलोया थाना पुलिस ने अपराधी सुखप्रीत बुड्‌डा को प्रॉडक्शन वाॅरंट पर लिया है।

एक दिन पुलिस रिमांड पर रहने के बाद पुलिस ने आरोपी को दोबारा कोर्ट में पेश किया, जहां से उसका एक दिन का पुलिस रिमांड बढ़ा दिया गया। प्राथमिक स्तर पर पूछताछ में सामने आया है कि सुरजीत की हत्या लक्की पटियाल के इशारे पर की गई थी और सुखप्रीत बुड्‌डा का इसमें क्या रोल था उसकी जांच कर रही है।

अब मलोया थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। वहीं पुलिस द्वारा एक दिन का रिमांड लेने से साफ हो रहा है कि पुलिस को इस केस में आरोपी से अहम जानकारियां हासिल हुई हैं।

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