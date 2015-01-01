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मछली में छुपाई शराब:रेफ्रिजरेटर वैन में ऊपर मछली, नीचे शराब की बोतलें छुपाकर ले जा रहे थे, ऑपरेशन सेल ने पकड़ी

चंडीगढ़36 मिनट पहले
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पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि यह शराब कहां से ली गई थी और फिर इसे आगे कहां सप्लाई किया जाना था। वह पहली बार सप्लाई कर रहा है या फिर इससे पहले भी कर चुका है। 
  • आरोपी के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

मछली के नीचे छिपाकर शराब की बोतलों की सप्लाई की जा रही थी।ऑपरेशन सेल की टीम ने इंस्पेक्टर रंजीत सिंह की अगुवाई में आरोपी को पकड़ लिया। जिसके खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान सेक्टर 21 के रहने वाले भरत कुमार के रूप में हुई है। आरोपी के पास से पुलिस को एक लाख रुपए की कीमत की 300 बोतल शराब बरामद हुई है।बताया गया कि ऑपरेशन सेल की टीम ने किशनगढ़ से पंचकुला जा रहे रोड पर नाका लगाया हुआ था।

इस दौरान एक रेफ्रिजरेटर वैन को जांच के लिए रोका। पूछा गया कि वैन में क्या है तो भरत ने बताया कि उसमें मछली रखी हुई है। पुलिस ने जांच की तो मछली के नीचे शराब की पेटियां मौजूद थीं। जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि यह शराब कहां से ली गई थी और फिर इसे आगे कहां सप्लाई किया जाना था। वह पहली बार सप्लाई कर रहा है या फिर इससे पहले भी कर चुका है।

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