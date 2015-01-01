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मुनाफे में बिजली विभाग:शहर के फॉसवेक की ओर से यूटी पावरमैन यूनियन को दिया समर्थन, बिजली निजीकरण का विरोध होगा

चंडीगढ़31 मिनट पहले
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चंडीगढ़ बिजली विभाग फायदे में चलने के बावजूद इसका निजीकरण किया जा रहा। इसके खिलाफ अब शहर के लोग भी सामने आ गए। फोटो लखवंत सिंह
  • शहर के बिजली कर्मचारी 23 नवंबर को गवर्नर हाउस जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे

फेडरेशन ऑफ सेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन (फॉसवेक) और यूटी पावरमैन यूनियन चंडीगढ़ की ओर से शहर में बिजली विभाग को निजीकरण करने के खिलाफ आने वाले दिनों में जोरदार रोष प्रदर्शन किया जाएगा। आज फॉसवेक और पावरमैन यूनियन की ओर से संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में कहा गया कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली विभाग सबसे ज्यादा फायदे में है लेकिन फिर भी सरकार इसकाे प्राइवेट हाथों में देने के लिए अड़े हुए है।

फॉसवेक की ओर से कहा गया कि पड़ोसी राज्यों से सस्ती दरों पर बिजली देने के बावजूद फायदे में चल रहे इस विभाग को निजी मुनाफाखोरों को कौड़ियों के दाम बेचा जा रहा है। उनका कहना था कि बिजली एक्ट 2003 में संशोधन के लिए बनाया बिजली बिल 2020 अभी संसद में पेश भी नहीं हुआ है उससे पहले ही आत्मनिर्भर भारत के नाम पर पैकेज देेने के नाम पर केंद्रशासित प्रदेशों के बिजली वितरण का निजीकरण का ऐलान कर परिवारों को उजाड़ा जा रहा है।

फायदे में चल रहा विभाग

पावरमैन यूनियन की ओर से बताया गया कि चंडीगढ़ बिजली विभाग पिछले 5 सालों से लगातार फायदे में चल रहा है। उन्होंने बताया कि साल 2016-17 में विभाग ने 19560 करोड़ , 2017-18 में 257 59 करोड़, 2018-19 में 11660 करोड़ और इस साल 350 करोड़ रूपए के मुनाफे में बिजली विभाग चल रहा है। विभाग को पब्लिक को अच्छी सेवा देने के लिए पिछले पांच सालों से बेस्ट यूटीलिटी का अवार्ड भी दिया गया है। शहर में बिजली की सप्लाई निर्विघ्न चलती है। इसके बावजूद विभाग को निजी हाथों में सौंपना कहां तक जायज है।

एसोसिएशन बिजली कर्मचारियों के साथ

फॉसवेक के अध्यक्ष बलजिंदर सिंह बिट्टू ने कहा कि बिजली विभाग का निजीकरण करने से शहर में लोगों को बिजली बिलों में भारी इजाफा हो जाएगा, जिससे लोग परेशान हो जाऐंगे। उन्होंने कहा कि वे बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ है और जहां भी साथ देना होगा देंगे। बिट्टू ने कहा कि अगर सरकार शहर में बिजली के निजीकरण करने पर अडिग रही तो वे इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जा सकते है। उन्होंने कहा कि वे आने वाले दिनों में बिजली कर्मचारियों के साथ मिलकर शहर में जोरदार रोष प्रदर्शन करेंगे।

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