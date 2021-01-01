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मौसम:तेज धूप से तापमान बढ़ा, 3 फरवरी से फिर मौसम बदलने के आसार

चंडीगढ़एक घंटा पहले
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रोज गार्डन में धूप में बैठे लोग। - Dainik Bhaskar
रोज गार्डन में धूप में बैठे लोग।

रविवार को खिली तेज धूप के चलते दिन का तापमान 21.8 डिग्री पहुंच गया। पिछले दो तीन दिन से निकल रही है, जिससे सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। इसी बीच मौसम विभाग ने दावा किया है कि 3 फरवरी को एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है। इसके चलते फिर मौसम बदलने के आसार हैं। इसके चलते पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। साथ ही मैदानों में हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है।

इस बीच रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री ज्यादा रहा। शनिवार रात का तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री कम रहा। वहीं हवा में नमी की मात्रा 91 फीसदी रही।

आगे ऐसा रहेगा मौसम...

  • सोमवार: आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रह सकता है।
  • मंगलवार: आसमान साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 23 और नयूनतम तापमान 6 डिग्री रह सकता है।
  • बुधवार: दोपहर बाद बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 24, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रह सकता है।
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