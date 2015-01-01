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बदलाव:फार्म हाउस या गोल्फ कोर्स में छुटि्टयां बिताना सैलानियों की पसंद

चंडीगढ़8 मिनट पहले
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असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म कटरा नए प्लान के बारे में बताती हुईं।
  • सेक्टर-28 में चल रहे इंडिया ट्रेवल मार्ट का पहला दिन, पंजाब, जेएंडके के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बताए अपने नए प्लान...

(मनोज अपरेजा) कोविड-19 के चलते 9 महीने से घरों में बैठे लोगों ने घरों से निकलकर सैर-सपाटा करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसका तरीका बदल दिया है। इसके अलावा राज्यों के टूरिज्म डिपार्टमेंट्स ने टूरिस्ट्स के लिए सुरक्षित तरीके भी खोजने शुरू कर दिए हैं।

सेक्टर-28 में आयोजित इंडिया ट्रेवल मार्ट में इसी तरह के कुछ नए प्लान आए हैं। पंजाब, जेएंडके और गुजरात के बड़े शहरों के शोर-शराबे से दूर अब लोग कुछ पल शांति में बिताने के लिए फार्म हाउस में स्टे करने जा रहे हैं। पंजाब हेरिटेज एंड टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड की सीनियर मार्केटिंग मैनेजर एंड प्रोजेक्ट अल्का कपूर ने बताया कि माेहाली जिले में ऐसे 12 से 15 फार्म हाउस में रोजाना सैलानी पहुंच रहे हैं।

सैलानियों के आने की वजह एक तो सुरक्षित माहौल दूसरा नेचर के नजदीक रहना है। फार्म हाउस में लोग कुछ पल ग्रामीण परिवेश में गुजारना पसंद कर रहे हैं। आर्गेनिक फार्मिंग का अनुभव और मक्की की रोटी और सरसाें का साग का लुत्फ उठा रहे हैं। ऐसी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में भी दिक्कत नहीं आती।

इंडिया ट्रेवल मार्ट के एमडी अजय गुप्ता ने बताया कि अब टेेंपू ट्रेवलर को दो फैमिली के घूमने लाइक बनाने के लिए उसे री-डिजाइन किया रहा है। इसमें वे सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं, जिससे यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत न हो। होटल में रुकने के बजाय लोग इसमें स्टे भी कर सकते हैं।

लोग दिन में खेलते हैं और रात में हटमेंट्स में ठहरते हैं...

असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म कटरा अंबिका बाली ने बताया कि कोविड-19 के बावजूद लोग घूमने निकल रहे हैं। जम्मू-कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने लोगों को हेल्दी पीसफुल एन्वायर्नमेंट के लिए गोल्फ कोर्स में स्टे एंड प्ले की सुविधा शुरू की है। इसमें लोग दिन में खेलते हैं और रात में हटमेंट्स में ठहरते हैं।

यहां पर ठहरने वाले सैलानियों की सुरक्षा की भी व्यवस्था है। रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स और जम्मूतवी गोल्फ कोर्स जो जम्मू से मात्र आधे घंटे की दूरी पर है। बाली ने बताया कि लोग होटल में नहीं ठहरना पसंद कर रहे। उन्हें वहां पर कोविड का डर रहता है, इसलिए वे खुले माहौल में रहना पसंद कर रहे हैं।

2000 से 2500 श्रद्धालु रोज जा रहे माता वैष्णो देवी
कटरा से दो घंटे की दूरी पर शिवखोड़ी धाम जो कि श्री अमरनाथ जी की गुफा से जुड़ा होने की वजह से काफी प्रसिद्ध है। लॉकडाउन में यह बंद हो गया था। लॉकडाउन हटने के बाद यहां पर भी 300 से 400 श्रद्धालु रोज आ रहे हैं। इसके अलावा माता वैष्णो देवी में 2000 से 2500 यात्री प्रतिदिन आ रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रतिदिन यात्री कोटा 15000 श्रद्धालुओं के लिए रखा गया है।

जम्मू-कश्मीर पर्यटन डिपार्टमेंट यह उम्मीद कर रहा है कि प्रतिदिन 10 से 15 हजार श्रद्धालु कटरा शहर आएं और पहले माता के दर्शन करें। इसके लिए प्रशासन ने कोविड-19 को लेकर सभी प्रोटोकोल का ध्यान रखा है। जम्मू रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और लखनपुर तीनों स्थानों पर रैपिड एंटिजन टेस्ट किए जा रहे हैं।

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