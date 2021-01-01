पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Chandigarh
  • The DGP And The Corporation Commissioner Set An Example By Getting Themselves Vaccinated, But On The Frontline Workers' Backfoot, 44% Got Vaccinated

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

वैक्सीनेशन पहला दिन:डीजीपी और निगम कमिश्नर ने खुद टीके लगवाकर मिसाल कायम की, लेकिन फ्रंटलाइन वर्कर्स बैकफुट पर, 44%ने ही लगवाया टीका

चंडीगढ़एक मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
वैक्सीनेशन - Dainik Bhaskar
वैक्सीनेशन
  • कहा -‘अब तो कोरोना के मामले कम हो गए, अब क्यों वैक्सीन लगवानी’

पिछले महीने 16 जनवरी को जब हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन की डोज दी गई थी तो पहले दिन 74 फीसदी ने टीके लगवा लिए थे। तब कहा जा रहा था कि नई वैक्सीन है, लोगों में डर है। जैसे-जैसे लोग टीका लगवाने लगेंगे, डर दूर हो जाएगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स की बारी आएगी तो डर लगभग खत्म हो चुका होगा।

लेकिन बुधवार को यह ‘डर’ भारी पड़ा, सिर्फ 44 फीसदी फ्रंटलाइन वर्कर्स ने ही वैक्सीन लगवाई। यह हालात तब हैं जब इन दोनों डिपार्टर्मेंट्स के मुखिया डीजीपी संजय बेनीवाल और निगम कमिश्नर केके यादव ने खुद आगे बढ़कर वैक्सीन लगवाई।

बुधवार का वैक्सीनेशन टारगेट...

  • कितने फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगनी थी, कितनों ने लगवाई...
  • 100 पुलिस कर्मी38 ने ही लगवाई
  • 50 एमसी कर्मचारी 28 ने ही लगवाई

66 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने लगवाया 44 फीसदी ही बनता है

16 जनवरी को शुरू हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम के पहले दिन...

  • 5 सेेंटर पर 500 को लगने थे
  • 374 ने वैक्सीन लगवाई थी
  • 74 फीसदी ने लगवाई
  • 314 हेल्थ केयर वर्कर्स ने भी वैक्सीन लगवाई बुधवार को चंडीगढ़ में।

यह भ्रम दूर करने के लिए आज से पुलिस लाइन सेक्टर-26 में काउंसिलिंग...
डीएचएस अमनदीप कंग ने बताया- कई फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सीन लगवाने न आने की वजह यह भी है कि उनके मन में है- अब तो कोरोना के मामले लगभग खत्म हो गए हैं, ऐसे में वैक्सीन लगवाने का क्या फायदा। यह भ्रम दूर करने के लिए वीरवार से ही काउंसलिंग की जाएगी।

इसके लिए तीन-चार सेशंस लगाए जाएंगे, जिसमें बताया जाएगा कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है, वैक्सीन लगवाना जरूरी है। इसके लिए सेक्टर-26 स्थित पुलिस लाइन में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में ही काउंसिलिंग होगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser