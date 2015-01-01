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  • The Temperature In Chandigarh This Morning Was 12 Degrees, Morning Fog And Dew Started Falling At Night.

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मौसम का मिजाज बदला:चंडीगढ़ में आज सुबह का तापमान 12 डिग्री रहा , सुबह कोहरा और रात में पड़ने लगी ओस

चंडीगढ़30 मिनट पहले
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शहर में आज सुबह सूर्य निकला लेकिन कोहरे के कारण हल्का दिखा। सुबह का तापमान 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
  • अगले कुछ दिन सुबह के समय हल्का कोहरा रहेगा,अभी दो-तीन डिग्री गिरेगा पारा

शहर में आज सुबह से हल्का कोहरा छाया हुआ है और आज सुबह का तापमान 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, रात के तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दो-तीन दिनों तक सुबह कोहरा छाया रहेगा और तापमान में कमी आएगी। वीरवार को चंडीगढ़ में बेशक धूप निकली लेकिन चंडीगढ़ और शिमला का दिन का तापमान बराबर दर्ज किया गया। चंडीगढ़ का दिन का अधिकतम तापमान 14.3 डिग्री दर्ज किया तो शिमला का भी इतना ही रहा।वीरवार सुबह हल्की धुंध थी, लेकिन हवाएं सर्द चल रही थीं। बेशक दिनभर धूप निकलीं, लेकिन धूप से ठंडी हवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा। मौसम विभाग चंडीगढ़ केंद्र के कार्यकारी निदेशक शिवेंद्र सिंह ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस अब निकल चुका है। जहां तक कोहरे का सवाल है तो अगले कुछ दिन सुबह के वक्त हल्का कोहरा रहेगा। विजिबिलिटी पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। विजिबिलिटी 500 से 1000 मीटर के आसपास रहेगी। दिन में धूप निकलेगी। रात के तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट आ सकती है।मौसम विभाग के सेक्टर-39 स्थित मौसम केंद्र वीरवार रात का न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री कम रहा। शहर में आज दिन का अधिकतम तापमान 15 डिग्री रह सकता है, न्यूनतम 5 डिग्री रह सकता है।

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