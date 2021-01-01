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  • This Time Chandigarh Asked For 450 Crore Rupees For Health, 100 Crores Smart City Project, 204 Crores For Transport.

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बजट 2021-2022 आएगा आज:इस बार चंडीगढ़ ने 450 करोड़ रुपए हेल्थ, 100 करोड़ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, 204 करोड़ ट्रांसपोर्ट के लिए मांगे

योगराज शर्मा | चंडीगढ़एक घंटा पहले
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बजट 2021-2022 - Dainik Bhaskar
बजट 2021-2022
  • पिछले बजट में 520 करोड़ का लगा था कट, इस बार 532 करोड़ रुपए ही ज्यादा मांगे...

पिछले साल बजट में चंडीगढ़ ने केंद्र सरकार से 5659 करोड़ मांगे थे, लेकिन 1 फरवरी 2020 को बजट की घोषणा हुई तो मिले 5138 करोड़। कुल 521 करोड़ रुपए का कट लग गया। यही वजह है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए मौजूदा बजट से सिर्फ 532 करोड़ रुपए ही ज्यादा मांगे हैं।

चंडीगढ़ ने बजट में 5670 करोड़ रुपए केंद्र से मांगे हैं, जिसमें से करीब 5 हजार करोड़ रुपए रेवेन्यू हेड में, जबकि कैपिटल हेड में 670 करोड़ रुपए की डिमांड है। प्रशासन को उम्मीद है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार बजट में कटौती नहीं होगी और कम से कम 5500 करोड़ रुपए मिलेंगे।

2020-21 के बजट में

  • 5138 करोड़ मिले थे
  • 5659 करोड़ मांगे थे
  • 521 करोड़ का लग गया था कट

2021-22 के लिए

  • 5670 करोड़ मांगे इस बार
  • 5000 करोड़ रुपए रेवेन्यू हेड में मांगे
  • 670 करोड़ कैपिटल हेड में मांगे
  • 5500 करोड़ मिलने की उम्मीद

10% की बढ़ोतरी की उम्मीद...
मौजूदा वित्त वर्ष (2020-21) में करीब 8 फीसदी की बढ़ोतरी केंद्र ने चंडीगढ़ के बजट पर पिछले साल के मुकाबले की थी। सालाना बजट में केंद्र सरकार की तरफ से ज्यादा से ज्यादा 10 फीसदी तक की बढ़ोतरी की जाती है। अगर इस बार पूरी बढ़ोतरी भी की जाती है तो करीब 500 करोड़ रुपए ही मौजूदा साल के मुकाबले अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए चंडीगढ़ को मिलेंगे।

कैपिटल हेड ये...
जैसे बिल्डिंग बनानी हो या अन्य कंस्ट्रक्शन जो आगे चलकर सरकार की संपत्ति बने, इस पर होने वाले खर्चे को कैपिटल हेड बजट कहते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल में बिल्डिंग बननी है या किसी प्रोजेक्ट पर काम होगा तो उसके लिए कैपिटल हेड बजट से ही खर्चा होता है।

रेवेन्यू हेड ये...
जो भी काम कैपिटल हेड से करने हैं, उनमें आगे चलकर जो खर्चा होगा जैसे मेंटेनेंस पर, कर्मचारियों का वेतन, भत्ते, पेंशन वगैरह भी इसी से दी जाती हैं। पब्लिक डीलिंग से लेकर कैपिटल हेड प्रोजेक्ट्स पर काम करने और मेंटेनेंस के लिए इस बजट से खर्चा किया जाता है।

अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 तक कैपिटल हेड में इतना खर्चा हुआ...

  • 44 करोड़ रुपए पुलिस हाउसिंग पर
  • 13 करोड़ रु. स्कूल एजुकेशन पर

11 करोड़ रुपए हेल्थ पर

  • 1.42 करोड़ रुपए हाईकोर्ट पर
  • 8.13 करोड़ रुपए हायर एजुकेशन पर
  • 7 करोड़ रुपए टेक्निकल एजुकेशन पर
  • 1 करोड़ रु. स्पोर्ट्स पर
  • 7.58 करोड़ रुपए डायरेक्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पर
  • 6.74 करोड़ रुपए सरकारी घरों की रेनोवेशन पर
  • 64 करोड़ रुपए अलग-अलग कंस्ट्रक्शन वर्क पर
  • 22 करोड़ रुपए

स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट, होर्टिकल्चर पर

  • 2 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट पर
  • 3.90 करोड़ रुपए खर्च हुए छोटे कैपिटल हेड में आते कार्यों पर

नए वित्त वर्ष में यहां इतना खर्च करने का प्लान...

  • 800 करोड़ रुपए बिजली की खरीद और बाकी कार्यों के लिए
  • 650 करोड़ रुपए स्कूल एजुकेशन व हायर एजुकेशन के लिए
  • 450 करोड़ रुपए हेल्थ के लिए (नए एमबीबीएस काॅलेज का खर्चा भी)
  • 2367 करोड़ रुपए रेवेन्यू हेड में, कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते को लेकर
  • 204 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट के लिए
  • 100 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए
  • 9 करोड़ रुपए स्पोर्ट्स इंजरी हाॅस्पिटल के लिए

नए वित्त वर्ष में यहां इतना खर्च करने का प्लान...

  • 800 करोड़ रुपए बिजली की खरीद और बाकी कार्यों के लिए
  • 650 करोड़ रुपए स्कूल एजुकेशन व हायर एजुकेशन के लिए
  • 450 करोड़ रुपए हेल्थ के लिए (नए एमबीबीएस काॅलेज का खर्चा भी)

2367 करोड़ रुपए रेवेन्यू हेड में, कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते को लेकर

  • 204 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट के लिए
  • 100 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए
  • 9 करोड़ रुपए स्पोर्ट्स इंजरी हाॅस्पिटल के लिए

चंडीगढ़ हर साल केंद्र को देता है करीब 3600 करोड़ रुपए

  • चंडीगढ़ से हर साल टैक्स व बाकी सोर्सेज से करीब 3600 करोड़ रुपए की कमाई होती है। इस बार गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) से 1174 करोड़ रुपए जमा हुए।
  • 153 करोड़ रुपए प्राॅपर्टी की रजिस्ट्री से इकट्‌ठा हुए
  • 700 करोड़ रुपए एक्साइज से इकट्‌ठा हुआ
  • रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिंग अथाॅरिटी से 10 करोड़ रुपए (रोड टैक्स और फैंसी नंबर्स से)
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