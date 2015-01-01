पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

चंडीगढ़ में इमरजेंसी सेनिटेशन रिस्पाॅन्स यूनिट गठित:सेप्टिक टेंकों की सफाई करने वालों को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, बिना इंतजाम काम नहीं होगा

चंडीगढ़एक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

बिना सेफ्टी इक्विपमेंट्स और प्रॉपर ट्रेनिंग के बगैर वर्कर्स सीवर लाइन या सेप्टिक टैंकों में सफाई करने के लिए उतरते हैं। अब तक अलग- अलग जगह चंडीगढ़ में भी 4 लोगों की मौत इस तरह के मामलों में हो चुकी है। लेकिन आगे इस तरह के दर्दनाक हादसे न हो इसके लिए चंडीगढ़ में पहली बार प्रशासन ने इमरजेंसी सेनिटेशन रिस्पाॅन्स यूनिट (ईआरएसयू) का गठन किया है।

प्रशासक की मंजूरी के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम एवं लोकल गवर्नमेंट अरुण कुमार गुप्ता की तरफ से वीरवार को निर्देश जारी किए गए। यूनिट का प्रमुख काम यही रहेगा कि जो भी वर्कर्स इस तरह के काम करते हैं उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी और सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ ही जितना ज्यादा होगा टेक्नोलाॅजी के जरिए ही ये काम किया जाएगा।

इससे पहले ही नगर निगम ने सीवर लाइन में वर्कर्स के जरिए काम करवाने के बजाय मशीनों के जरिए काम करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट आॅफ इंडिया की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे।

डीसी होंगे यूनिट के ओवरऑल इंचार्ज

ईआरएसयू रिस्पांसिबल सेनिटेशन अथाॅरिटी के नीचे काम करेगी। चंडीगढ़ में डिप्टी कमिश्नर को रिस्पांसिबल सेनिटेशन अथाॅरिटी नियुक्त किया गया है और इस वक्त के मौजूदा डीसी मनदीप सिंह बराड़ इस पद पर हैं। वे इस यूनिट के ओवरऑल इंचार्ज होंगे। यूनिट के बाकी सदस्यों को नगर निगम की तरफ से मनोनीत किया जाएगा।

सभी सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए...

इमरजेंसी रिस्पाॅन्स सेनिटेशन यूनिट का काम होगा कि सीवर और सेप्टिक टैंकों की मेंटेनेंस और मैनेजमेंट को लेकर काम करने वाले वर्कर्स को पूरी ट्रेनिंग पहले दी जाए। सभी सेफ्टी इक्विपमेंट्स उनके लिए होने चाहिए और सभी अपने काम में पूरी तरह से प्रोफेशनल हो। बिना प्राॅपर पीपीई, और सिक्योरिटी प्रोटोकोल के सेप्टिक टैंकों में वर्कर्स की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। सभी तरह की टेक्नोलाॅजी को लेकर इस पर काम किया जाएगा और जितना ज्यादा काम मशीनों के जरिए हो सकता है वह मशीनों के जरिए ही करवाया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें