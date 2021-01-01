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सम्मान:कोरोना काल में बेहतर काम करने वालों को किया सम्मानित

चंडीगढ़एक घंटा पहले
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सेवा मिशन चैरिटेबल कमेटी की फाउंडर और प्रेसिडेंट प्रिया जैन, वाइस प्रेसिडेंट पूनम भंडारी को कोरोना काल में बेहतरीन काम के लिए वुमन एक्सीलेंस अवॉर्ड दिया गया है। यह अवॉर्ड वाह वुमनिया के नाम से है। यह समारोह एनए कल्चरल सोसायटी की ओर से सेक्टर-10 आर्ट एंड म्यूजियम गैलरी में आयोजित किया गया।

इसमें 16 वैक्सीन ट्रायल वालंटियर्स के के अलावा चंडीगढ़ पुलिस की 30 महिला मुलाजिमों, 35 पीजीआई कर्मचारियों को मेयर रविकांत ने सम्मानित किया। यह अवॉर्ड उन महिलाओं को दिया गया जिन्होंने कोविड-19 के दौरान समाजसेवा का काम किया था। इस मौके पर एएसपी श्रुति अरोड़ा, संजीव जुनेजा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

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