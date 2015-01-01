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कोरोना का असर:फ्लोरवाइज प्रॉपर्टी की खरीद पर तीन बैंकों ने लोन देना किया बंद

चंडीगढ़4 घंटे पहले
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  • अपार्टमेंट एक्ट लागू न होने की वजह से बैंकों ने अपने स्तर पर लिया फैसला

चंडीगढ़ में अपार्टमेंट एक्ट लागू न होने से फ्लोरवाइज प्रॉपर्टी की खरीद पर तीन बैंकों ने लोन देना बंद कर दिया है। बैंकों ने फैसला इसलिए लिया है, क्योंकि इस्टेट ऑफिस फ्लोरवाइज प्रॉपर्टी की परसेंटेज के हिसाब से रजिस्ट्री करता है। ग्राउंड फ्लोर 50 फीसदी रेशो, फर्स्ट फ्लोर 30 और टॉप फ्लोर 20 फीसदी हिस्सेदारी के साथ बेचा जाता है।

इस्टेट ऑफिस की ओर से डिमार्केशन नहीं की जाती। इसमें यह स्पष्ट नहीं होता कि किसका कितना हिस्सा है। अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है और किस्त अदा नहीं करता है तो बैंक को उस प्रॉपर्टी को मोर्टगेज करना होता है। लेकिन अपार्टमेंट एक्ट लागू न होने की वजह से बैंक ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऐसी प्रॉपर्टी पर लोन नहीं देने का फैसला लिया है। एसबीआई ने भी पहले बंद कर दिया था, लेकिन कुछ शर्तों के साथ एसबीआई ने अब यह लोन देना शुरू कर दिया है।

जब भी कोई व्यक्ति बैंक का लोन अदा नहीं कर पाता और डिफॉल्टर हो जाता है तो बैंक सरफेसी एक्ट के अंतर्गत तीन महीने के भीतर उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम करके अपने लोन की रिकवरी कर लेते हैं। लेकिन चंडीगढ़ में अपार्टमेंट एक्ट लागू नहीं होने की वजह से किसी भी बिल्डिंग के फ्लोर पर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। इस वजह से बैंक ऐसी संपत्तियों को नीलाम करने में असमर्थ होते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक कर्मचारी ने बताया कि लीगल टर्म्स के तहत बैंक ने 5 अक्टूबर से लोन देना बंद दिया है।

}एसबीआई इस तरह कर रहा है लोन...
^ इंटर-से एग्रीमेंट तीनों फ्लोर के मालिक के बीच होता है। उसके आधार पर बैंक लोन देता है। इसमें खरीदार से एक एग्रीमेंट भी लिया जाता है, जिसमें वह बताता है कि वह कौन सा फ्लोर खरीद रहा है और उसकी हिस्सेदारी कितने फीसदी है। इस शर्त के साथ बैंक फ्लोरवाइज प्रॉपर्टी पर लोन दे देता है।
अरुण कुमार, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, रिटेल एसेट्स क्रेडिट प्रॉसेसिंग सेल

^बैंक को लोन वसूली में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसके चलते हमने फ्लोरवाइज प्रॉपर्टी पर लोन देना बंद कर दिया है।
आशुतोष, ब्रांच हेड, पंजाब नेशनल बैंक सेक्टर-27

^लोन न देना गलत है। शेयर के अगेंस्ट खरीदार को लोन मिलना चाहिए। जो लोग चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं यह बात उनके हित में नहीं है।
हितेश पुरी, चेयरमैन क्राफेड

बैंक लोन नहीं देंगे तो प्रॉपर्टी के रेट गिरेंगे...
^ चंडीगढ़ में अपार्टमेंट एक्ट लागू नहीं है। इसकी वजह है इस्टेट ऑफिस केवल जमीन बेचता है, फ्लोर नहीं। बैंक लोन नहीं देंगे तो इससे प्रॉपर्टी की कीमतें कम होंगी। बैंक अपनी जगह पर ठीक है। अगर फ्लोर में तीन परिवार रहेंगेे तो पार्किंग की दिक्कत होगी।
बलजिंदर सिंह बिट्‌टू , चेयरमैन फॉसवेक

अपार्टमेंट एक्ट क्या है...
डिविजन ऑफ प्राॅपर्टी विद डिमार्केशन। यानि एक प्राॅपर्टी जिसमें अलग-अलग हिस्सों को मालिक के हिसाब से चिन्हित कर दिया जाए। इसमें अगर फ्लोर वाइज रजिस्ट्री होती है तो एक ही बिल्डिंग में तीनों फ्लोर को अलग-अलग लोग खरीद सकते हैं और इसी तरह से इसकी रजिस्ट्री भी हो जाएगी।

अभी ये व्यवस्था...
चंडीगढ़ में परसेंटेज वाइज रजिस्ट्री होती है। ये 50, 30 और 20 फीसदी के हिसाब से होती है। इसके चलते विवाद भी ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इसमें प्राॅपर्टी का वो हिस्सा तय नहीं होती है बल्कि ये अंडस्टेंडिंग बेस्ड सिस्टम है।

2007 में किया था खत्म...
चंडीगढ़ में पहले अपार्टमेंट एक्ट लागू रहा, लेकिन लोगों के विरोध के बाद 2007 में इसे खत्म कर दिया गया। चंडीगढ़ अपार्टमेंट रुल्स 2001 के नाम से रुल्स बनाए गए थे। इसमें नियम था कि 1400 स्क्वेयर यार्ड से कम की रेजिडेंशियल प्राॅपर्टी है तो उसमें प्रत्येक फ्लोर में सिर्फ एक फ्लैट की मंजूरी दी जाएगी।

1400 स्क्वेयर यार्ड से ज्यादा बड़ी प्राॅपर्टी पर प्रत्येक फ्लोर में दो यूनिट्स को मंजूरी मिलती। सभी अलाॅटियों को फ्रेश अलाॅटमेंट लेटर दिए जाते। प्रत्येक फ्लोर में पानी, बिजली और सीवरेज कनेक्शन अलग-अलग किए जाने की व्यवस्था की गई, ताकि कोई विवाद न हो।

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