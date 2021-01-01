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  • Three People Were Robbed In Gurudwara Sahib 27, Uprooted And Taken To The Street, 70 Thousand Rupees.

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वारदात:गुरुद्वारा साहिब-27 में चोरी, दानपात्र उखाड़कर रेहड़ी में ले गए तीन लोग, 70 हजार रुपए थे उसमें

चंडीगढ़2 घंटे पहले
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  • सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने शुरू की चोरों की तलाश

सेक्टर-27 सी स्थित रामगढ़िया भवन के अंदर गुरुद्वारा साहिब से किसी ने डोनेशन बॉक्स चोरी कर लिया है। मामले में सेक्टर-26 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस चोरों का कोई सुराग हासिल नहीं कर पाई है। प्राथमिक स्तर पर पुलिस को बताया गया है कि बॉक्स में करीब 70 हजार रुपए थे।

घटना के बाद सीसीटीवी देखने पर सामने आया कि तीन लोग चोरी करने के लिए आए थे। वे करीब तीन बजे चोरी करने के बाद गुरुद्वारा से बाहर निकले और डोनेशन बॉक्स को एक रेहड़ी पर लादकर फरार हो गए। बताया गया कि पुलिस को शिकायत गुरुद्वारा साहिब के हेड ग्रंथी मनजिंदर सिंह की ओर से दी गई है।

शिकायत में बताया गया है कि हेड ग्रंथी ने रात को 8 बजे गुरुद्वारा को लॉक किया था। बाद अगले दिन सुबह 5 बजे जब वह खोलने के लिए गए तो देखा कि ताले टूटे हुए हैं। चोर ने पहले बाहर और फिर अंदर के ताले तोड़े।

रोज खड़ी होती थी पीसीआर, चोरी वाली रात नहीं थी...
पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जिस डोनेशन बॉक्स को चोरी कर ले गए, वह 5 फीट लंबा और भारी था। गुरुद्वारा प्रशासन के मुताबिक रोजाना पीसीआर गेट पर तैनात रहती है। लेकिन चोरी वाली रात ही वहां पर नहीं थी। वहीं, दूसरी तरफ पुलिस गुरुद्वारा के अंदर लगे हुए कैमरों से बीते दो दिनों में रैकी करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। इसके अलावा पुलिस एरिया में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

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