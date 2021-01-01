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मौसम का हाल:चंडीगढ़ में आज आसमान साफ, तेज धूप से लोगों को ठंड से मिली राहत,तीन को बदलेगा मौसम

चंडीगढ़एक घंटा पहले
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शहर में आज आसमान साफ है।बुधवार से फिर मौसम में बदलाव होने की संभावना जताई जा रही। फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
शहर में आज आसमान साफ है।बुधवार से फिर मौसम में बदलाव होने की संभावना जताई जा रही। फाइल फोटो
  • बुधवार से वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने से पहाड़ों पर बर्फबारी हाे सकती
  • फिर मौसम बदलेगा और बारिश की संभावना जताई जा रही

शहर में आज आसमान साफ है और तेज धूप सुबह से निकली हुई है। शहर में रविवार से पहले कई दिनों तक कोहरा और ठंड के कारण लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। आज दिन का अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रह सकता है।

मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि आज और मंगलवार को आसमान साफ रहेगा और धूप खिल कर निकलेगी। बुधवार को वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है जिसके कारण मौसम में एकाएक बदलाव आएगा और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। जिसका असर शहर में भी हो सकता है।

शहर में बुधवार को हल्की बारिश हो सकती है। इस बीच रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री ज्यादा रहा। शनिवार रात का तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री कम रहा। वहीं हवा में नमी की मात्रा 91 फीसदी रही। शहर में मंगलवार को आसमान साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रह सकता है। बुधवार को दोपहर बाद बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 24, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रह सकता है।

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