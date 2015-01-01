पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

परेशानी:आज इन जगहों पर बिजली बंद रहेगी

चंडीगढ़3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जरूरी मरम्मत कार्य के चलते आज इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 के कुछ हिस्से में सुबह 9 से शाम 7 बजे तक बिजली की आपूर्ति बंद रहेगी। जबकि सेक्टर-29, मक्खनमाजरा, रायपुरखुर्द में दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें