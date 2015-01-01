पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

फूड सब्सिडी जारी:डीबीटी में रजिस्टर्ड लोगों को नवंबर की सब्सिडी खातों में ट्रांसफर की

चंडीगढ़4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं कॉल...1800-180-2068 पर या 1967 नंबर पर काॅल कर सकते हैं। कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2079 पर भी शिकायत दे सकते हैं।

चंडीगढ़ प्रशासन के फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से नवंबर महीने की फूड सब्सिडी सभी रजिस्टर्ड लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। आधार लिंक्ड बैंक एकाउंट में ये फूड सब्सिडी ट्रांसफर की गई है।

इस नवंबर महीने के लिए प्रायोरिटी हाउसहोल्ड(पीएचएच) स्कीम में आते परिवारों को 128.64 रुपए प्रति मेंबर प्रति महीना जबकि अंतोदय अन्न योजना में 900.48 रुपए प्रति परिवार प्रति महीने के हिसाब से उनके खातों में ट्रांसफर किए गए हैं।

सभी लाभार्थियों को कहा गया है कि वे अपने रजिस्टर्ड बैंक एकाउंट इसको लेकर चैक कर ले। वहीं इन लोगों का कौन सा बैंक एकाउंट रजिस्टर्ड है उसको लेकर ये डिपार्टमेंट की वेबसाइट www.chdfood.gov.in में जाकर ये चैक कर सकते हैं।

वहीं लोग इस स्कीम को लेकर जानकारी या शिकायत के लिए डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज ऑफिसर (डीएफएसओ) से भी संपर्क कर सकते हैं। जानकारी या शिकायत के लिए

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें