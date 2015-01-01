पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Chandigarh
  • Tricity Reported 427 New Cases Of Corona Infection In Last 24 Hours, Administration Asked To Open School college From Monday

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोरोना संक्रमण का बढ़ता प्रभाव:ट्राईसिटी में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 427 नए मामले सामने आए, प्रशासन ने सोमवार से स्कूल-कॉलेज खोलने को कहा

चंडीगढ़2 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे। अब सरकार सख्ती करने के मूड में।
  • चंडीगढ़ में 150,मोहाली में 151 और पंचकूला में 126 मरीज आए,तीनों जिलों के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते है
  • कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच शहर में कॉलेज व स्कूलों को खोलने की तैयारी

पिछले एक सप्ताह से कोरोना संक्रमण के मामले एकाएक बढ़ गए है। पिछले 24 घंटों के अंदर ट्राईसिटी में कोरोना संक्रमण के 427 नए मामले सामने आ गए है। ऐसे में अब सेहत विभाग की ओर से संक्रमण जांच को लेकर कई स्थानों पर कोरोना टेस्ट कैंप लगाए जा रहे है। दूसरी ओर अब शहर में स्कूलों व कॉलेजों को 23 नवंबर से खोला जा रहा है जिसके लिए तैयारियां चल रही है।

बढ़ते प्रभाव में 23 को खुल रहे स्कूल-कॉलेज चंडीगढ़ में

कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच शहर के स्कूलों व कॉलेजों को खोलने के आदेश से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह समय ही बताएगा। अभी शहर के स्कूलों में 9वीं व 10वीं के स्टूडेंट आ रहे थे। कोरोना संक्रमण का केस शहर के एक सरकारी स्कूल सेक्टर-47 में दो सप्ताह पहले आ चुका है।

शहर के लोग नहीं मान रहे दिशा- निर्देश

शहर में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। शहर के लोग संक्रमण की परवाह नहीं कर रहे और मास्क लगा नहीं रहे और सोशल डिस्टेंसिंग के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे है। इसी को ध्यान में रख कर अब प्रशासन की ओर से मास्क नहीं लगाने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए अब जुर्माना राशि को 500 से बढ़ाकर 2000 किया जा रहा है।

दिल्ली से आने वालों की जांच जरूरी

दिल्ली से आने वाले लोगों के कोरोना संक्रमण जांच को जरूरी किया जा रहा है। इसके लिए सेक्टर-17 बस स्टेंड पर मेडिकल टीम लगाई गई है। आज शनिवार को दोपहर 1 बजे तक मेडिकल टीम ने यहां पर 140 टेस्ट किए जिनमें से 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

ट्राईसिटी में बढ़ रहे मामले

चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटों के अंदर चंडीगढ़ में 150 नए मामले सामने आए है और एक मरीज की मौत हो चुकी है। शहर में अब तक 16 हजार 472 संक्रमित मरीज मिले है जिनमें से 255 मरीजों की मौत हो चुकी है। चंडीगढ़ के पास पंजाब के मोहाली इलाके में पिछले 24 घंटे में 151 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। 61 मरीजों ने कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीती। मोहाली जिले में कोरोना संक्रमण के आज तक 14 हजार 183 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 12,676 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से प्रभावित मरीजों में से 263 मरीजों की मौत हो हुई है।

चंडीगढ़ से सटे हरियाणा के पंचकूला इलाके में 24 घंटे में 126 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए है। यहां पर अभी तक कोरोना संक्रमित 126 मरीजों की मौत हो चुकी है। सेहत विभाग की ओर से संक्रमण के संदिग्ध मरीजों की जांच की जा रही है।

चंडीगढ़ में आज यहां की जाएगी कोरोना संक्रमण की जांच

चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से नि:शुल्क कोरोना स्क्रीनिंग के लिए चलाई जा रही मोबाइल टीम शनिवार को बस स्टैंड सेक्टर-17, सिविल डिस्पेंसरी सेक्टर-40, सेक्टर-29 स्थित ईएसआई डिस्पेंसरी, सिविल डिस्पेंसरी सेक्टर-27 और सेक्टर-26 स्थित पुलिस हॉस्पिटल में रहेगी। टीम सुबह 9.30 से दोपहर बाद तीन बजे तक कोरोना की जांच कर रिपोर्ट देगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकॉमेडियन भारती और उनके पति को NCB ने हिरासत में लिया, ड्रग्स लेने के आरोप; भारती के 3 घरों पर रेड - महाराष्ट्र - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें