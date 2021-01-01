पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Chandigarh
  • Tricolor Farmers March Was Held In Chandigarh Today, 6 Years Vow Was At The Forefront, People Expressed Their Anger Towards The Government

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

किसानों का साथ:चंडीगढ़ में आज किसान तिरंगा मार्च निकाला गया , 6 साल की मन्नत रही सबसे आगे, लोगों ने सरकार प्रति रोष जताया

चंडीगढ़एक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
शहर में आज किसानों के समर्थन में तिरंगा किसान मार्च निकाला गया। जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। फोटो लखवंत सिंह - Dainik Bhaskar
शहर में आज किसानों के समर्थन में तिरंगा किसान मार्च निकाला गया। जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। फोटो लखवंत सिंह
  • शहर के लोगों ने कहा-केंद्र सरकार किसानों से गलत बर्ताव कर रही जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
  • सेक्टर-35 किसान भवन से सेक्टर-17 प्लाजा तक निकाला किसान तिरंगा मार्च

शहर में आज किसान तिरंगा मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च को पंजाब किसान यूनियन और नौजवान किसान एकता की ओर से आयोजित करवाया गया। यह मार्च सेक्टर-35 के किसान भवन से शुरू होकर सेक्टर-17 प्लाजा तक पहुंचा। इस दौरान युवा,बच्चे,लड़कियां और महिलाओं सहित लोगों ने भाग लिया। सभी के हाथ में तिरंगा और किसान-मजदूर एकता के झंडे दिख रहे थे।

आज किसान तिरंगा मार्च में काफी लोग शामििल हुए
आज किसान तिरंगा मार्च में काफी लोग शामििल हुए

सबसे आगे रही 6 साल की मन्नत

इस मार्च के दौरान शहर की 6 साल की मन्नत रही जो अपने परिजनों के साथ कार में तिरंगा और किसानों के झंडों के साथ सबसे आगे थी। मन्नत की मां पुष्पिंदर कौर ने कहा कि जब से किसान आंदोलन चल रहा है तभी से मन्नत जिद करके रोजाना शाम को किसान धरने में पहुंच रही है। कई बार दिल्ली सीमा पर डटे किसानों के बीच भी होकर आई है। पुष्पिंदर कौर ने बताया कि मन्नत कभी भगत सिंह तो कभी किसान के रूप में धरने में जाती है,आज किसान के रूप में सिर पर हरे रंग की पगड़ी पहन कर कार में दो झंडों को पकड़ कर चल रही थी। तिरंगा मार्च के दौरान पुलिस के कई जवानों को लगाया गया था और आलाधिकारी भी मौके पर तैनात थे।

6 साल की मन्नत किसान आंदोलन में उनका साथ दे रही है। रोजाना धरनों में अपने परिवार सहित शामिल होती है। आज भी पगड़ी बांध शामिल हुई।
6 साल की मन्नत किसान आंदोलन में उनका साथ दे रही है। रोजाना धरनों में अपने परिवार सहित शामिल होती है। आज भी पगड़ी बांध शामिल हुई।

किसान भवन से निकला मार्च

किसान तिरंगा मार्च के दौरान लोग सेक्टर-35 के चौक पर जमा हुए और उसके बाद अरोमा होटल से होते हुए सेक्टर-17 के प्लाजा तक पहुंचे। मार्च में शामिल लोगों के चेहरों पर गुस्सा दिख रहा था। एक महिला ने कहा कि तिरंगा पंजाबियों के दिल में बसता है और इस तिरंगे के लिए रोजाना सरहदों पर दुश्मनों से मुकाबला करते हुए सिख शहीद हो रहे है। उन्होंने कहा कि गुजरात का क्या कोई युवा देश के लिए शहीद हुआ है या फिर उसकी देह तिरंगे में लिपट कर कभी उसके घर पहुंची है।

शहर की युवा व महिलाएं शामिल हुई
शहर की युवा व महिलाएं शामिल हुई

लोगों का कहना केंद्र मनमानी कर रहा

किसान तिरंगा मार्च में शामिल पढ़ी लिखी युवतियों का कहना था कि केंद्र की सरकार किसानों के साथ गलत बर्ताव कर रही है। किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को मांग रहे थे लेकिन सरकार ने किसानों में कुछ गलत किस्म के लोगों को भेज कर इस आंदोलन को खराब कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद आज भी किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सरहद पर बैठे है। अब पूरे देश के लोग किसानों की तरफ आ गए है,इसलिए सरकार को झुकना पड़ेगा और काले कानूनों को वापस लेना होगा।

मन्नत की मां पुष्पिंदर कौर ने कहा किसानों का साथ देना चाहिए।
मन्नत की मां पुष्पिंदर कौर ने कहा किसानों का साथ देना चाहिए।
ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंइस बार नई ट्रेन की घोषणा नहीं, पुराने 'नेशनल रेल प्लान 2030' को ही दोहराया - बजट 2021 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser